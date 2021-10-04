Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов

Tele2 предложил своим клиентам возможность сохранить остаток минут и гигабайтов, даже если они забудут вовремя внести плату за тариф. Ранее неизрасходованные пакеты услуг сохранялись автоматически при своевременном внесении абонентской платы. Но у современных людей много разных платежей, поэтому не каждый помнит дату оплаты тарифа.

С новой услугой "Страховка остатков" клиент сохранит остаток пакета, получив дополнительный день для пополнения счёта мобильного телефона. Важно, чтобы он подключил услугу заранее, до даты списания абонентской платы. Сделать это можно в личном кабинете в приложении "Мой Tele2", на сайте или с помощью команды *155*571#. Стоимость услуги – 15 рублей в месяц. Она доступна на тарифных планах "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Везде онлайн".

Напомним, что возможность сохранения неизрасходованных остатков пакетов компания Tele2 запустила первой на российском рынке в 2017 году, а с января этого года клиенты оператора могут использовать накопленные минуты и гигабайты вечно.