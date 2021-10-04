Группа "Тату воссоединилась, но не сможет исполнять свои хиты даже на английском

Композитор Сергей Галоян запретил солистке воссоединившихся "Тату" Елене Катиной исполнять главные хиты группы. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Под запрет попали десять песен, включая главные хиты группы "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", а также версии композиций на других языках.

Свои действия Галоян объяснил тем, что Катина опорочила свою репутацию публичными высказываниями, из-за которых образ артистки не соответствует формату созданной музыки. По заявлению композитора, он не разрешал использовать песни, на которые имеет авторское право.

3 октября Елена Катина объявила, что воссоединение "Тату" состоится весной 2022 года. По её словам, в проекте примет участие как она сама, так и другая экс-солистка группы – Юлия Волкова. Кроме того, певица упомянула о планируемом сериале о группе, где также снимутся обе участницы "Тату".