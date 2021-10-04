Группа "Тату воссоединилась, но не сможет исполнять свои хиты даже на английском

Композитор Сергей Галоян запретил солистке воссоединившихся "Тату" Елене Катиной исполнять главные хиты группы. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта.
Под запрет попали десять песен, включая главные хиты группы "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", а также версии композиций на других языках.
Свои действия Галоян объяснил тем, что Катина опорочила свою репутацию публичными высказываниями, из-за которых образ артистки не соответствует формату созданной музыки. По заявлению композитора, он не разрешал использовать песни, на которые имеет авторское право.
3 октября Елена Катина объявила, что воссоединение "Тату" состоится весной 2022 года. По её словам, в проекте примет участие как она сама, так и другая экс-солистка группы – Юлия Волкова. Кроме того, певица упомянула о планируемом сериале о группе, где также снимутся обе участницы "Тату".
Комментарии
а смысл? их время уже прошло
Пусть их исполняет сам Галоян.
Кому они нужны? тем более сериалы про них смотреть. Остановились девоньки в своем развитии
Какие девоньки? Бабоньки уже.
Деньги кончились?
Тётки короче
не, померла так померла!
Фарш невозможно прокрутить назад
Кто это?
Голосом Аллы Пугачевой
Фаааа-рш ннневааазмоожна прокрутить назаааад!!!
И врееемя нииии на миг не останоооовишь!!!
Тогда особо никому не нужны были, ни песен, ни мастерства, даже петь на голоса не могли, всё в унисон, вылезли только на эпатаже. А уж сейчас...
4.10.2021 15:07
- гость -
Посмотри концерт в Москве. С живыми музыкантами... (Никогда их поклонником не был)
Посмотри концерт в Москве. С живыми музыкантами... (Никогда их поклонником не был)
Тут все только классику слушают и никогда не бросают мусор мимо урны, супругам не изменяют, включают поворотники при перестроении, дошик ни разу в жизни не пробовали, не матерятся. Один недостаток - звИздоболы)))