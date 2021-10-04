Индонезиец женился на рисоварке, но развёлся с ней из-за того, что она готовит только рис

В Индонезии местный житель женился на рисоварке, потому что она "белая, молчаливая и вкусно готовит". Об этом сообщает портал AsiaOne.
Счастливые молодожёны сыграли свадьбу 23 сентября. Пару облачили в традиционные свадебные наряды и устроили для них фотосессию.
После того как оба брачующихся выразили своё согласие, брак был зарегистрирован, а жених смог наконец поцеловать свою возлюбленную.
К сожалению, их история любви закончилась уже через четыре дня. Мужчина понял, что рисоварка готовит только рис, а он ещё не наелся других овощей и круп.
Пока неизвестно, обращалась ли пара к семейному психологу, чтобы преодолеть кризис в отношениях.
Комментарии
Ну, то есть по части выполнения супружеского долга у парня к жене вопросов не возникло?
а что долг? наварила риса суй не ленись.. мож просто горячий был?
чуть не стошнило
шикарно живут в индонезии. для каждой крупы или овоща своя варка...
Я думаю, у каждого есть знакомый, который женился на борщеварке
"женился на борщеварке"
Жениться надо на мультиварке..проверено...
По своему опыту настаиваю, что жениться не надо. Мультиварку, рисоварку или даже мантоварку при желании можно взять напрокат. Выходит и дешевле и, вследствие новизны, более волнительно.