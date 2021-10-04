Индонезиец женился на рисоварке, но развёлся с ней из-за того, что она готовит только рис

В Индонезии местный житель женился на рисоварке, потому что она "белая, молчаливая и вкусно готовит". Об этом сообщает портал AsiaOne.

Счастливые молодожёны сыграли свадьбу 23 сентября. Пару облачили в традиционные свадебные наряды и устроили для них фотосессию.

После того как оба брачующихся выразили своё согласие, брак был зарегистрирован, а жених смог наконец поцеловать свою возлюбленную.

К сожалению, их история любви закончилась уже через четыре дня. Мужчина понял, что рисоварка готовит только рис, а он ещё не наелся других овощей и круп.

Пока неизвестно, обращалась ли пара к семейному психологу, чтобы преодолеть кризис в отношениях.