Учёные: сибиряки могут пострадать от взрывов подземного газа

Специалисты из центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий рассказали, что в Сибири возрастает частота взрывов подземного газа. Они происходят из-за глобального потепления, сообщает FBM.

Учёные насчитали на территории Западной Сибири более 20 кратеров, которые образовались из-за взрывов метана. Первые воронки были обнаружены ещё в 2014 году, но первоначально их происхождение связали с падением метеорита или вулканической активностью.

Учёные Сколтеха выяснили, что для взрывов достаточно слоя вечной мерзлоты и подземных скоплений солёной воды, которые содержат большое количество природного газа. Глобальное потепление влияет на таяние мерзлоты, что приводит к сильным потокам солёной и талой воды. Из-за этого содержание метана повышается, давление в земной коре увеличивается и происходит взрыв.

Как отмечают учёные, взрывы могут навредить и жилым районам. Специалисты называют потенциально опасной часть территории полуострова Ямал. На нём находится кратер диаметром более 20 и глубиной около 50 метров.