СМИ: в барнаульской школе ввели карантин из-за гепатита А у ребёнка

В Барнаульской школе № 137 один из классов отправили на карантин из-за гепатита А у ребёнка. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт об учащихся первого класса. Уроки для детей не отменяют, но класс изолировали от других учеников.

"Родительский комитет написал в общем чате, что у одного из детей диагностировали инфекцию и у нас вводят карантин на 35 дней", – рассказали журналистам родители учеников.

Учащиеся должны будут переодеваться и ходить в столовую отдельно от остальных. Некоторых детей направили на сдачу анализов в больницу.

В региональном Минздраве пока не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае десять школ и 150 классов закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ и COVID-19.