Москвичи не ищут люкс: как изменился интерес россиян к премиальным товарам в 2021 году

Операторы фискальных данных Platforma и "Первый ОФД" проанализировали интерес россиян к товарам и услугам люксового сегмента этим летом по сравнению с летом 2020 года. В среднем по стране он вырос на 6,4% относительно прошлого года. В то же время в натуральном выражении продажи увеличились на треть (32%), в денежном – в полтора раза (на 54%). Средний чек прибавил 4%.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, как и год назад, стали лидерами по уровню интереса жителей к люкс-сегменту – здесь проживает 22%, 11,6% и 4,1% соответственно от общего числа тех, кто искал информацию о дорогих товарах и услугах в интернете.

Москва удержала лидерство, несмотря на то, что среди её жителей интерес снизился на 6,8%. Средний чек в Москве также показал незначительную отрицательную динамику (-1%). В то же время общие продажи в столице росли: на 44% в натуральном выражении и на 64% – в денежном.

В Санкт-Петербурге, наоборот, существенно вырос интерес к премиальным товарам – на 24,4%. Однако на продажах в натуральном выражении и среднем чеке это сильно не отразилось – всего +4% и +3% соответственно. Тем не менее в деньгах рост был более заметным – на 21%.

В Подмосковье интерес относительно стабильный – рост около 1,5%. При этом продажи в натуральном выражении выросли более чем в два раза (на 117%), в денежном – ещё выше: на 168%. Это самые высокие темпы роста в топ-5 регионов по уровню интереса жителей к люксовой продукции.

Также в пятёрку регионов-лидеров вошли Красноярский и Алтайский края, где проживают 3% и 2,4% любителей luxury соответственно. Оба региона продемонстрировали взрывной рост интереса к премиальным товарам и услугам – 96,6% и 85,7% соответственно.

При этом влияние на реальные покупки было разнонаправленным. Так, в Красноярском крае продажи в натуральном выражении остались стабильны (изменение 0%), а средний чек даже немного снизился (-1%), хотя в деньгах рост составил 17%. В Алтайском крае, наоборот, спрос в натуральном выражении увеличился в полтора раза (52%), в денежном – на 68%, средний чек – на 34%.

В прошлом году в пятёрку лидеров входили Приморский край (3,4%) и Новосибирская область (2,4%). Однако Приморье потеряло свои позиции из-за снижения интереса жителей к люксовому сегменту на 34%. В Новосибирской области востребованность дорогих товаров и сервисов выросла на 5%, что немного ниже, чем средние темпы роста по стране.

При проведении анализа специалисты Platforma использовали данные о поисковых запросах и посещении веб-ресурсов, связанных с люксовыми и премиальными товарами и услугами: элитным отдыхом, покупкой и арендой элитной недвижимости, брендовой одеждой, обувью, часами, премиальным транспортом и другим. Для каждого региона было определено абсолютное значение, сколько уникальных пользователей посещали сайты по заданной теме и как их количество изменилось к прошлому году. Затем были рассчитаны доли по субъектам, какой процент от общего количества тех, кто ищет что-то в интернете о премиальной продукции и сервисах, где проживает.

Эксперты "Первого ОФД" проанализировали динамику продаж премиальной одежды, обуви, часов и аксессуаров в денежном выражении и в штуках, а также изменение среднего чека.

Исследование проходило в период с июня по август этого года, полученные данные сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.