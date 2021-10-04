Аномально снежно. Синоптики рассказали о том, какой будет зима в России

Грядущей зимой россиян ожидает значительное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос". По утверждению синоптиков, в этом году даже глобальное потепление не помешает суровой зиме в Северном полушарии.
Специалисты отмечают, что в Арктике временно перестали таять льды. На некоторые российские регионы уже обрушились снегопады и штормы. Речь идёт о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.
Сохранение больших массивов льда в Арктике повлияет на погоду во всём Северном полушарии. Они сместят циклоны у поверхности Земли, что увеличит число вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведёт к существенному увеличению количества осадков.
По прогнозу учёных, наиболее аномальные показатели будут зафиксированы в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. В Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири – в полтора-два раза.
Комментарии
Эти синоптики на 2 дня вперед погоду угадать не могут, а тут про всю зиму знают))
Мэра уже предупредили?
В прогнозе всё время маячит потепление, но всё время отодвигается и отодвигается. В итоге каждый день +5...
- гость -
Мэра уже предупредили?
Конечно предупредили. Он, как мне кажется, уже самый первый на юг билеты забронировал. Что ему тут делать. (опять куча снега, жалобы и тд) Весной вернется, когда все оттает...
Рябины много - зима лютая будет.
Как может усилиться перенос западно-восточный перенос воздушных масс? Это ураганы зимой должны дуть. Он каждую зиму примерно стабилен и зависит в основном от вращения Земли.
Лопату надо ширше раза в два купить для откидывания снега..
Рябины много - зима лютая будет.
Если зима лютая, то в следующем году рябины будет много, а если рябины много, то...
Все круг замкнулся, подкрался маленький зверек...писец называется...
4.10.2021 15:07
про
нене.. по рябине норм ориентироваться. каждый год сбывается
много рябины – к дождливой, мягкой осени, благоприятной для природы, а также примета — много ягод на рябине – к холодной зиме. В поверьях славянских народов считается, что рябина беспокоится о птицах и зверушках лесных, и таким образом помогает им пережить зимнюю стужу
4.10.2021 15:13
- гость -
Не сбывается. Часто рябины много, а зима вполне теплая. И да, у вас приметы одни и те же для какой территории? От Красноярска до Анапы?
4.10.2021 15:22
- гость -
Не сбывается. Часто рябины много, а зима вполне теплая.
Ну вот видите. А синоптики предсказывают по рябине, калине и черемухе. По любым приборам погоду надолго не предсказать.
Если зима холодная, то снега мало. Если теплая, то снега много.
На чаче МОЯ рябина никогда не врет!
Опосля ЧАЧИ и забор не соврет.
4.10.2021 15:50
- гость -
На чаче МОЯ рябина никогда не врет!
На чаче рябина никогда не врёт. Кстати не замечал, когда ее мало. Каждую осень усыпана. Видимо существуют какие-то особые методы её подсчёта.
упс... ну опечатка же.. хотя... чача так чача))))))))))
Скажу больше, ещё будут морозы.