Аномально снежно. Синоптики рассказали о том, какой будет зима в России

Грядущей зимой россиян ожидает значительное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос". По утверждению синоптиков, в этом году даже глобальное потепление не помешает суровой зиме в Северном полушарии.

Специалисты отмечают, что в Арктике временно перестали таять льды. На некоторые российские регионы уже обрушились снегопады и штормы. Речь идёт о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.

Сохранение больших массивов льда в Арктике повлияет на погоду во всём Северном полушарии. Они сместят циклоны у поверхности Земли, что увеличит число вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведёт к существенному увеличению количества осадков.

По прогнозу учёных, наиболее аномальные показатели будут зафиксированы в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. В Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири – в полтора-два раза.