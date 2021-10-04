Сбербанк прокомментировал уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой

Представители Сбербанка сообщили о том, что уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой не связано с её деятельностью на посту. Об этом сообщает "Толк".
"Расследование охватывает её деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с её работой в Сбербанке", – сказано в комментарии, полученном журналистами.
В кредитно-финансовой организации уточнили, что следят за ситуацией и помогают следствию.
Напомним, уроженку Алтайского края Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей во время работы в министерстве. При этом женщина не явилась на допрос, её телефон не доступен и дома её нет. По данным "Известий", 1 октября Ракову объявили в федеральный розыск, а также ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Комментарии
Хм... А чё такое позднее "зажигание"?
После того как человечек в надежном месте и кое какие "терки" провели - можно и голову поднять!
Эта там она приворовывала, у у нас она хорошая...
ПЕТР
Она в бегах.
Учитывая, что возможная сумма хищений может достигнуть более 2 млрд. в результате работы следствия, то искать эту госпожу уже бесполезно. Тут может быть два варианта: 1 эти деньги украла она и теперь отдыхает где-то далеко от нашей страны. 2 эти деньги украл кто-то, а на неё спихнули ответственность, тогда её уже и в живых нет.
Если бы реально была сумма хищений на 50 млн., то она и скрываться не стала бы. У неё собственности на большие суммы, пошла бы на встречу следствию, отдала долг и гуляла бы свободно.
Я лично склоняюсь ко второму варианту. Нету тётеньки уже.
когда милиционер совершал преступление, увольняли его начальство. казалось бы, причем они. как выясняется, банков, это не касается