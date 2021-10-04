Сбербанк прокомментировал уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой

Представители Сбербанка сообщили о том, что уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой не связано с её деятельностью на посту. Об этом сообщает "Толк".

"Расследование охватывает её деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с её работой в Сбербанке", – сказано в комментарии, полученном журналистами.

В кредитно-финансовой организации уточнили, что следят за ситуацией и помогают следствию.

Напомним, уроженку Алтайского края Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей во время работы в министерстве. При этом женщина не явилась на допрос, её телефон не доступен и дома её нет. По данным "Известий", 1 октября Ракову объявили в федеральный розыск, а также ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.