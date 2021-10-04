Зимние шины в России подорожали на четверть ещё до начала сезона

Зимняя резина в России поднялась в цене на 25% ещё до начала сезона замены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря портала об автомобилях "Дром" Марию Погребец.
Шины подорожали из-за роста цен на сырьё, инфляции и систем маркировки. Погребец отмечает, что в сегменте дешёвой резины может наступить дефицит, поскольку падение объёмов выпуска ещё не компенсировано. С 27 сентября по 3 октября спрос на зимние шины в России вырос на 105%.
Сейчас стоимость б/у комплекта зимней резины составляет в среднем 14,4 тыс. руб. Новый комплект стоит больше 44 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в России автомобилистов будут наказывать за езду на летней резине зимой и на шипованной – летом. Запрет на несезонную резину в стране действовал и до 2021 года, однако до этого времени штрафы не были прописаны. С 1 декабря ГИБДД имеет право штрафовать тех, кто не успел установить зимние шины. Размер штрафа составляет 500 рублей.
Комментарии
Новый комплект стоит больше 44 тыс. руб.
Это на какой жып тапки?
нет предела цен
зачем писать про такие дорогие? в среднем ну есть повышение
глянула
в гаражепо сравнению с прошлым годом всего на 150 рэ дороже
Не заметил повышения, зашел посмотрел 215/65-16 Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 102T шип - 8270 р за колесо, комплект 33080, я два года назад примерно за столько же брал.
Цель статьи подогреть спрос покупателей. Ай-ай-ай
да много что выросло на 25%, это только инфляция у статистов на 6% поднялась,
ловкость рук как говорится.