Зимние шины в России подорожали на четверть ещё до начала сезона

Зимняя резина в России поднялась в цене на 25% ещё до начала сезона замены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря портала об автомобилях "Дром" Марию Погребец.

Шины подорожали из-за роста цен на сырьё, инфляции и систем маркировки. Погребец отмечает, что в сегменте дешёвой резины может наступить дефицит, поскольку падение объёмов выпуска ещё не компенсировано. С 27 сентября по 3 октября спрос на зимние шины в России вырос на 105%.

Сейчас стоимость б/у комплекта зимней резины составляет в среднем 14,4 тыс. руб. Новый комплект стоит больше 44 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России автомобилистов будут наказывать за езду на летней резине зимой и на шипованной – летом. Запрет на несезонную резину в стране действовал и до 2021 года, однако до этого времени штрафы не были прописаны. С 1 декабря ГИБДД имеет право штрафовать тех, кто не успел установить зимние шины. Размер штрафа составляет 500 рублей.