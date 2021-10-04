Внимание всем! 6 октября в Алтайском крае пройдёт проверка систем оповещения населения

6 октября в Алтайском крае, как и по всей России, пройдёт проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путём запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)", – сказано в сообщении регионального главка МЧС.

Спасатели отметили, что данная проверка является плановой и призвали жителей региона не паниковать. Предыдущая проверка системы оповещения проходила 3 марта.