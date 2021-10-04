В медучреждениях Алтайского края, где проходят лечение больные ковидом, осталось чуть более 400 свободных мест из 4038. Общая загруженность коечного фонда уже превышает 90%. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс-конференции, прошедшей 4 октября.

За прошлую неделю в Алтайском крае дополнительно развернули 324 места в ковидных госпиталях. На лечении с подтверждённым ковидом сейчас находятся 3168 человек. Кроме того, стационарно лечатся ещё 454 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Резервных коек в крае насчитывается 416 из 4038. Из почти 3600 госпитализированных тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236.

"Хотелось бы отметить особенность третьей волны – доля тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов достаточно высокая, мы фиксируем рост летальных исходов. Вынуждены увеличивать число коечных мест в ковидных госпиталях. Я ещё раз всех призываю вакцинироваться, чтобы предупредить тяжёлое течение болезни", – подчеркнул Дмитрий Попов.

По словам министра, уже в ближайшее время количество ковидных мест в госпиталях будет дополнительно увеличено. Напомним, сейчас работает 21 медучреждение, которые делятся на несколько типов: те, где возможно оказание интенсивной терапии, и те, где происходит последующее долечивание перенёсших COVID-19.