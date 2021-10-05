Такой день. 97 млн Алтайскому краю на лечение от COVID-19 и КамАЗ, затонувший у причала

Более 97 млн рублей выделят Алтайскому краю на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

КамАЗ утонул на восточном барнаульском катерном причале. Согласно видеозаписи с камер наблюдения, машина медленно сдавала к воде, но в один момент что-то пошло не так и автомобиль резко закатился в реку.

ВАЗ-2107 протаранил Lexus на проспекте Комсомольском возле Диагностического центра в Барнауле. ДТП произошло в тот момент, когда дорогая иномарка остановилась перед пешеходным переходом.