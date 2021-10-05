Instagram и Facebook частично заработали после всемирного сбоя

Работа социальных сетей Facebook и Instagram восстановилась спустя 5,5 часа после всемирного сбоя. Согласно данным сервиса Downdetector, для Facebook это стал крупнейший сбой за всю его историю.

Как передаёт РИА Новости, сейчас у платформ наблюдается рост трафика, однако пользователи сообщают о некоторых проблемах. При этом за время сбоя доступ был также нарушен и у других сервисов – Gmail, YouTube, Viber, Tinder, Netflix и других.

На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на 5%, а её основатель Марк Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов.

Однако ситуация оказалась полезной для Telegram. За время сбоя в мессенджере зарегистрировались порядка 50 млн новых пользователей. Тем временем его главный конкурент, WhatsApp, всё так же недоступен.