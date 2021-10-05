В Алтайском крае рецидивист убил пенсионерку ради 16 тысяч рублей и поджёг её дом

Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела по факту убийства и поджога дома 84-летней жительницы одного из сёл Мамонтовского района. Как выяснили следователи, преступление совершил 35-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Пресс-служба ведомства сообщает, что вечером 10 мая 2021 года, будучи пьяным, житель Алтайского края проник в дом пожилой женщины, чтобы ограбить её. Злоумышленник нанёс пенсионерке по меньшей мере два ножевых ранения, от которых хозяйка дома скончалась на месте, после чего завладел 16 тысячами рублей. С целью сокрытия следов совершённого преступления мужчина поджёг дом и скрылся.

"Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в декабре 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не встал и вновь совершил особо тяжкое преступление", – сообщает пресс-служба.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в преступлениях полностью. Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога") направлено в суд.