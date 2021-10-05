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В Алтайском крае рецидивист убил пенсионерку ради 16 тысяч рублей и поджёг её дом

, ИА "Амител"
Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления и вышел из тюрьмы в декабре 2020 года
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела по факту убийства и поджога дома 84-летней жительницы одного из сёл Мамонтовского района. Как выяснили следователи, преступление совершил 35-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Пресс-служба ведомства сообщает, что вечером 10 мая 2021 года, будучи пьяным, житель Алтайского края проник в дом пожилой женщины, чтобы ограбить её. Злоумышленник нанёс пенсионерке по меньшей мере два ножевых ранения, от которых хозяйка дома скончалась на месте, после чего завладел 16 тысячами рублей. С целью сокрытия следов совершённого преступления мужчина поджёг дом и скрылся.

"Обвиняемый  ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в декабре 2020 года  он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не встал и вновь совершил особо тяжкое преступление", – сообщает пресс-служба.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в преступлениях полностью. Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога") направлено в суд.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.10.2021 08:48
- гость -

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в декабре 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы

А может стоит отправить в тюрьму того кто его досрочно освободил?

5.10.2021 08:52
krash

То ли еще будет. народ нищает. мародерства подобного вида в дальнейшем будут все чаще. - результат путинского режима. Лишь на бумагах все красиво,и в москвасити.

5.10.2021 08:54
- гость -

Перевоспитался

5.10.2021 09:19
Filin

А разве за убийство удо дают?

5.10.2021 09:19
гость

"ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления." - специально у нас в стране такие законы -ВВЕДИТЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ за такое!!!!
Ну ладно один раз преступник может ошибиться, но ведь написано же -НЕОДНОКРАТНО! Зачем с таким мусором няньчиться??
В народе формируют синдром «выученной беспомощности», показывают какие страшные преступления совершает преступник, но не ликвидируют его, а опять садят на народные деньги в тюрьме посидеть!

5.10.2021 09:31
- гость -

Ту краш
Послушайте, кусок субстанции, причём здесь «нищающий» народ? Это конкретно преступник, ранее неоднократно судимый за грабеж. Он за 16 тысяч пожилого человека убил. Вы можете себе представить нищего учителя или врача, который убивает за пару червонцев?
причем здесь путинский режим? Некто Флойд, с которого в Америке БЛМ начался, он при путинском режиме жил? А может путинский режим виноват, что маньяки детей убивают? А может режим виноват, что у тебя в башке опилки?

5.10.2021 09:34
- гость -

идиотам вечно режимы мешают.

5.10.2021 10:10
росблях

это который много раз свою жену победил?

5.10.2021 11:31
- гость -

5.10.2021 09:31
- гость -

Вы отрицаете связь нищеты и безработицы с уровнем преступности? Забавно.

5.10.2021 13:25
про

Нас окружают рецидивисты, помните об этом...

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