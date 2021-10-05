Семейный апарт-отель построят на "Бирюзовой Катуни" к 2025 году

Новый резидент появится в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экспертный совет в ходе заседания одобрил создание семейного апарт-отеля на 60 мест. Отмечается, что объект будет ориентирован на семейный отдых.
На территории отеля планируют оборудовать воркаут-площадку, скалодром, верёвочный парк и бассейн с баром. Инвестор намерен вложить в проект не менее 40 миллионов рублей и завершить строительство в 2025 году.
В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности добавили, что сейчас все документы на строительство находятся на стадии согласования.
Комментарии
за 40 не построят, сотку надо, чтобы построить хоть что-то приличное
Ноль ещё один забыли написать))
Там этих отелей, как гогна за баней. Пустые и мохом уже поросшие. Не едет почему то туда народ. Загадка, но так. И место то действительно красивое и не далеко.