Семейный апарт-отель построят на "Бирюзовой Катуни" к 2025 году

Новый резидент появится в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Экспертный совет в ходе заседания одобрил создание семейного апарт-отеля на 60 мест. Отмечается, что объект будет ориентирован на семейный отдых.

На территории отеля планируют оборудовать воркаут-площадку, скалодром, верёвочный парк и бассейн с баром. Инвестор намерен вложить в проект не менее 40 миллионов рублей и завершить строительство в 2025 году.

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности добавили, что сейчас все документы на строительство находятся на стадии согласования.