Как жизнь в маленькой квартире влияет на психику? Мнение психолога

Постоянное нахождение в жилье площадью до 10 квадратных метров негативно воздействует на психику. Такое мнение "Известиям" высказала эксперт по недвижимости, владелец российского агентства "ТрендХаус", психолог Ксения Аверс.

Эксперт подчеркнула, что через несколько лет от жизни в таком узком пространстве может начаться депрессия. Особенно этот формат жилья не приспособлен для семей. Опасность также представляют дома со множеством микростудий – районы их расположения могут превратиться в криминальные гетто.

По словам эксперта, микрожильё – это альтернатива комнатам в коммунальных квартирах, при этом его обладатели живут без соседей. Маленькие квартиры и апартаменты чаще всего приобретаются для студентов, родителей-пенсионеров и под сдачу в аренду.