В Барнауле массово размораживают забытые стройки. Зачем и как это происходит?

В последние месяцы на рынке недвижимости Барнаула появился новый тренд: инвесторы стали всё чаще выкупать земельные участки с уже существующей стройкой, сообщает "Толк". Как правило, их продают обанкротившиеся собственники, а земля на них приспособлена для строительства жилых или коммерческих объектов.

Какие объекты уже выкупили?

За последнее время застройщики объявили, что разморозили или планируют разморозить жилые многоквартирные дома по адресам: ул. Советской Армии, 60, ул. 6-я Нагорная, 15г, ул. 6-я Нагорная, 11б, ул. Димитрова, 150, проезд Канатный, 46. Среди нежилых объектов в список приобретённой недвижимости попали здания на ул. Попова, 220г, ул. Взлётная, 55, ул. Пролетарская, 98, ул. Солнечная Поляна, 24д.

Почему эти дома стали скупать?

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин объяснил ситуацию недостатком в городе земельных участков. По его словам, кварталы давно закончились, а новых почти нет. Желающих получить недвижимость очень много, из-за чего претенденты начинают активно скупать частный сектор и неиспользуемые участки.

Мишустин говорит, что раньше инвесторы на рынке земель сражались за лучшие участки, а теперь вынуждены брать даже бесхозные земли с недостроями или непопулярные места, которые раньше продавались годами и не были востребованы.

Как проходит расконсервация объектов?

Гендиректор Ассоциации СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович говорит, что порядок работ зависит от состояния объекта, который долго стоит без окон и страдает от воздействия природы. Где-то достаточно разобрать пару рядов кладки или произвести небольшие изменения. Но практика показывает, что инвесторы обычно целиком уничтожают здание. Частыми причинами этого становятся изменения в архитектурных или технических требованиях.