В Роспотребнадзоре объяснили слова Поповой о запрете на массовые мероприятия в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила об отмене массовых мероприятий в России, но, как оказалось, отменены они уже давно. В ведомстве объяснили слова руководителя.

Ограничение на проведение массовых мероприятий в России никто не отменял, а решение о снятии этого правила принимают руководители регионов исходя из ситуации на местах.

"В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определён постановлением главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18)", – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что Попова ранее говорила о всеобщем запрете и возможности проводить мероприятия только с разрешения главного государственного санитарного врача.

Свои слова Попова объяснила тем, что в России вновь наступил тяжёлый период, связанный с распространением коронавируса. Глава Роспотребнадзора призвала россиян быть внимательными и аккуратными.

Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина говорила о том, что в Алтайском крае на следующем заседании оперштаба обсудят возможное ужесточение антиковидных мер. Она также напомнила, что некоторые ограничения не территории региона уже действуют: масочный режим, социальная дистанция, 50%-ная заполняемость кинозалов и спортивных арен.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов отмечал, что в регионе уже можно говорить о прохождении четвёртой волны, поскольку на Алтае наблюдается прирост заражённых и заполняются койки в ковидных госпиталях.

В этой ситуации региону не помешала бы система QR-кодов, да вот только технической возможности ввести её у нас нет.