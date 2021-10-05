Грядёт гололёд. Жителей Алтайского края предупреждают о наступающем "дне жестянщика"

Алтайские метеорологи предупреждают жителей региона о наступающем "дне жестянщика". Из-за обильных осадков и ночных заморозков на дорогах региона может образоваться гололёд.
Мокрый снег и умеренные дожди почти по всему региону ожидаются 5, 6 и 7 октября. Днём температура воздуха будет колебаться от +3 до +9 градусов, а вот ночами в Алтайском крае возможны заморозки от -3 до -8 градусов.
В Барнауле также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневные температуры будут держаться в районе от +3 до +9 градусов, а ночью возможно похолодание до -2 градусов.
В связи с этим жителей региона предупреждают о возможных гололёдных явлениях. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах.
Комментарии
Зима близко
Из-за обильных осадков и ночных заморозков на дорогах региона может образоваться гололёд.
А может таки гололедица? Гололёд, в отличие от гололедицы, образуется исключительно при выпадении переохлаждённых осадков при отрицательной температуре воздуха. Гололёд — редкое явление природы по сравнению с гололедицей (наличием льда на дорогах и тротуарах).
прочитала - грядет ГОЛОД... перечитала...
пойду поем
Пофиг от - слова "СОВСЕМ"
Кто без "царя" в голове, тот и на сухом асфальте "клоун."
5.10.2021 13:24
- гость -
В принципе, большой разницы не будет, при гололеде или гололедице растянутся на тротуаре одинаково больно!
5.10.2021 15:06
- гость -
Больно может быть и одинаково, но повальная безграмотность сотрудников СМИ, которые вроде бы должны иметь соответствующее высшее образование, удручает. Правда не всех. Чтобы увидеть безграмотность, нужно самому быть грамотным.
нужно самому быть грамотным
или просто несносным педантистом который везде выискивает и высказывает про недостатки
Уровень грамотности у нынешних СМИ "хромает."
5.10.2021 15:41
- гость -
Ну и ладно. Давайте будим снисходительны. Не все же разбираются во всех тонкостях!
И Вы не все знаете и я также и другие имеют свойство ошибаться..., все мы люди...