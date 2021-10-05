Грядёт гололёд. Жителей Алтайского края предупреждают о наступающем "дне жестянщика"

Алтайские метеорологи предупреждают жителей региона о наступающем "дне жестянщика". Из-за обильных осадков и ночных заморозков на дорогах региона может образоваться гололёд.

Мокрый снег и умеренные дожди почти по всему региону ожидаются 5, 6 и 7 октября. Днём температура воздуха будет колебаться от +3 до +9 градусов, а вот ночами в Алтайском крае возможны заморозки от -3 до -8 градусов.

В Барнауле также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневные температуры будут держаться в районе от +3 до +9 градусов, а ночью возможно похолодание до -2 градусов.

В связи с этим жителей региона предупреждают о возможных гололёдных явлениях. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах.