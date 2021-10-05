В ГИБДД показали, что случается с пешеходами-невидимками на дороге (Видео)

На фоне серьёзного ухудшения погодных условий в алтайском ГИБДД водителям и пешеходам напомнили об обоюдной ответственности на дороге.
Автомобилистам рекомендуют перед поездкой проверять тормозную и стеклоомывающую жидкость, а во время движения держаться безопасной дистанции и всегда пристёгиваться ремнём безопасности.
Обязательно двигаться с включенным светом, чтобы ваш автомобиль был заметен в потоке.
Пешеходам в ГИБДД настоятельно рекомендовали использовать светоотражающие элементы на одежде. Отдельно правоохранители обратились к родителям, которых призвали всегда выбирать для детей одежду, на которой есть предметы, способные отражать свет.
В непогоду невидимые для водителей пешеходы подвергают себя серьёзной опасности.
Отметим, что в условиях города правило о ношении светоотражающих элементов является рекомендательным, а вот за городом носить их обязательно. Нарушение правила повлечёт за собой наложение денежного штрафа.
Комментарии
На переулке Ядринцева в Барнауле от Партизанской до Димитрова отсутствует уличное освещение как на пешеходных переходах, так и на всей протяженности дороги. Как увидеть пешехода??
Почему ГИБДД не обязывает администрацию строить линии наружного освещения?
На переулке Ядринцева от Партизанской до Димитрова нет пешеходов в дождь, там проезжающие машины их с ног до головы обливают
гость 13:30. Это да, т.к. нет ливневок и тротуаров
Почему у школы на а шумакова нет освещения на ПП?????!
Администрация, ГИБДД????
Ждёте несчастного случая?
ГИБДД лучше бы рассказало, что потом происходит с водителями, которые сбивают этих невидимок.
В колонию поедут и деньги до конца жизни платить будут.
5.10.2021 14:02
- гость -
ГИБДД лучше бы рассказало, что потом происходит с водителями, которые сбивают этих невидимок.
Даже если я буду ехать со скоростью 10км/ч я тебя НЕ УВИЖУ! но тебе легче от этого не будет. А вот если на тебе будет какая-то "оражайка", да хоть телефон или фонарик - мы разойдемся без проблем
тормозную жидкость проверить не забывайте в дождь
Часто вижу, как некоторые школьники сверкают, как новогодняя елка в свете фар!
Подойдут к пешеходники и будут стоять до тех пор, пока машины не остановятся и только тогда начнут переходить дорогу.
Я всегда радуюсь за этих детей и их родителей. Эти родители не кричат, что им все обязаны, а делают все для безопасности своих детей!
5.10.2021 15:13
гость
А что с жидкостью в дождь становится ? Она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха всегда и менять ее просто надо раз в 2 года и будет счастье. Ну и следить чтобы вообще была и тормоза были нормально прокачаны.
Значит, многомиллионное освещение вам сделать обязаны, а прилепить себе копеечные световозвращающие элементы вам в лом? Вы ж такие великие, вы не обязаны никому, это вам все обязаны. Поколение эгоцентриков.
Владимир Колокольцев: «Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более двухсот двадцати тысяч и ранено свыше двух миллионов человек. Примерно три четверти погибших – люди трудоспособного возраста».
У машины стекло залеплено брызгами, хоть бы смахнул дворником, может бы и получше что видел. Ну а пешеходу думать нужно, прежде чем щемиться в неположенном месте. Водитель теперь огребется из-за этого идиота.
Хотя нет, там знак висит перехода, не заметил сразу на видео, попадос тогда вообще полный.