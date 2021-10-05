В ГИБДД показали, что случается с пешеходами-невидимками на дороге (Видео)

На фоне серьёзного ухудшения погодных условий в алтайском ГИБДД водителям и пешеходам напомнили об обоюдной ответственности на дороге.

Автомобилистам рекомендуют перед поездкой проверять тормозную и стеклоомывающую жидкость, а во время движения держаться безопасной дистанции и всегда пристёгиваться ремнём безопасности.

Обязательно двигаться с включенным светом, чтобы ваш автомобиль был заметен в потоке.

Пешеходам в ГИБДД настоятельно рекомендовали использовать светоотражающие элементы на одежде. Отдельно правоохранители обратились к родителям, которых призвали всегда выбирать для детей одежду, на которой есть предметы, способные отражать свет.

В непогоду невидимые для водителей пешеходы подвергают себя серьёзной опасности.

Отметим, что в условиях города правило о ношении светоотражающих элементов является рекомендательным, а вот за городом носить их обязательно. Нарушение правила повлечёт за собой наложение денежного штрафа.