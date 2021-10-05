Эксперты рассказали о сроках отключения электричества за долги

Отключение электроэнергии в квартире начинается уже через два месяца неплатежей, причём на практике такая процедура может затянуться на несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Директор департамента взыскания задолженностей компании "ПИК-Комфорт" Владислав Котельников пояснил, что в действительности между началом и полным отключением электричества проходит не менее 30 дней. Сначала должнику дают 20 дней, чтобы погасить долг или договориться о рассрочке.

Если должник всё равно не платит после блокировки электроэнергии, то через десять дней начинают отключать свет, отметила управляющий партнёр группы компании "Легес-бюро" Мария Спиридонова. Такая процедура может затянуться, поскольку при отключении электричества, помимо сотрудников УК или ресурсоснабжающей организации, должен присутствовать потребитель.

Если УК или ТСЖ не удаётся вручить должнику уведомление либо отключить электричество, они могут обратиться в суд.