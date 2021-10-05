Эксперты рассказали о сроках отключения электричества за долги

Отключение электроэнергии в квартире начинается уже через два месяца неплатежей, причём на практике такая процедура может затянуться на несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.
Директор департамента взыскания задолженностей компании "ПИК-Комфорт" Владислав Котельников пояснил, что в действительности между началом и полным отключением электричества проходит не менее 30 дней. Сначала должнику дают 20 дней, чтобы погасить долг или договориться о рассрочке.
Если должник всё равно не платит после блокировки электроэнергии, то через десять дней начинают отключать свет, отметила управляющий партнёр группы компании "Легес-бюро" Мария Спиридонова. Такая процедура может затянуться, поскольку при отключении электричества, помимо сотрудников УК или ресурсоснабжающей организации, должен присутствовать потребитель.
Если УК или ТСЖ не удаётся вручить должнику уведомление либо отключить электричество, они могут обратиться в суд.
Комментарии
Подо мной квартира , где иногородняя хозяйка несколько лет не платит ни за что. Квартиру сдаёт кому попало. Долги за коммунальные услуги подходят к сотне тысяч рублей. Никто ей ничего не отключил. Не платите люди, и ничего вам за это не будет!!!!
Я работая в УК могу с уверенностью сказать, что за 10 лет работы было отключение в 0,1% должников, из 20 000 квартир.
5.10.2021 13:37
- гость -
все из-за того, что поставщик не несет убытков. Все недостачи покрывает тот, кто платит, т.е. платежеспособные клиенты, на которых и раскидываются долги таких неплательщиков. Например, через одн
на которых и раскидываются долги таких неплательщиков.
Где вы такое вычитали? вот если бы мы раскидывали на Васплательщиков ИХ долги вы бы по строке "Электроснабжение СОи" получали бы в квитанции не 50-100 рублей а тысяч по пять.
Так и есть! Если раньше одн было 150-300 р,то сейчас приносят по 600-800!А как было 4 лампочки в доме,так и осталось.Кто то не платит,а кто то платит за них.
то сейчас приносят по 600-800
во врать то! адрес скажите без квартиры