Жительница Алтайского края пожаловалась на разваливающуюся районную больницу

Жительница края пожаловалась на состояние Топчихинской центральной районной больницы. По словам женщины, из больничных кроватей торчат шурупы, передаёт "Инцидент Барнаул".

Женщина рассказала, что её вместе с сыном положили на плановую операцию в отделение хирургии. Пациентка опубликовала несколько фотографий, на которых также можно заметить обвалившееся покрытие стен и дырявый линолеум.

Ранее врачи ЦГБ Бийска, работавшие с инфекционными больными, пожаловались на некачественные перчатки, которые сразу рвутся. Росздравнадзор спустя три недели после обращения проверил городскую больницу, но дырявых перчаток не нашёл.