Жительница Алтайского края пожаловалась на разваливающуюся районную больницу

Жительница края пожаловалась на состояние Топчихинской центральной районной больницы. По словам женщины, из больничных кроватей торчат шурупы, передаёт "Инцидент Барнаул".
Женщина рассказала, что её вместе с сыном положили на плановую операцию в отделение хирургии. Пациентка опубликовала несколько фотографий, на которых также можно заметить обвалившееся покрытие стен и дырявый линолеум.
Ранее врачи ЦГБ Бийска, работавшие с инфекционными больными, пожаловались на некачественные перчатки, которые сразу рвутся. Росздравнадзор спустя три недели после обращения проверил городскую больницу, но дырявых перчаток не нашёл.
Комментарии
Уголовное дело на неё завести нужно! Пусть на нарах посидит, одумается.
Если в детской больнице №10 на Южном ремонт так и не сделали, то там еще хуже
И КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ?
Инагентка эта жительница Алтайского края
5.10.2021 14:36
- гость -
И КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ?
Не переживайте, полиция уже нашла эту женщину, она задержана.
И КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ?
?? через неделю проверят - все нормально - бумажки нарисуют...
думаю, больше никакой реакции не последует, разве что женщине операцию отложат по надуманной причине (приводить помещение в порядок главврач будет за чей счет? правильно - за счет хирургов, которые допустили утечку)
И как ей помешали эти шурупы под матрацом? Почему под кровать не залезла, может там тоже что-то торчит.