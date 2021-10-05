"Вдохновения и всех благ". Виктор Томенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил учителей региона с их профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на странице Томенко в Instagram.

Глава региона отметил, что в профессии учителя не бывает случайных людей, поскольку она требует наличия таких качеств, как любовь к детям, вера в учеников и умение сопереживать.

Томенко добавил, что в 2021 году в Алтайском крае был принят закон "О статусе педагогического работника". Губернатор выразил надежду на то, что этот закон сможет поднять престиж профессии педагога.

Виктор Томенко пожелал учителям вдохновения, всех благ и жизни, богатой на радостные события.