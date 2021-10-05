"Вдохновения и всех благ". Виктор Томенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил учителей региона с их профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на странице Томенко в Instagram.
Глава региона отметил, что в профессии учителя не бывает случайных людей, поскольку она требует наличия таких качеств, как любовь к детям, вера в учеников и умение сопереживать.
Томенко добавил, что в 2021 году в Алтайском крае был принят закон "О статусе педагогического работника". Губернатор выразил надежду на то, что этот закон сможет поднять престиж профессии педагога.
Виктор Томенко пожелал учителям вдохновения, всех благ и жизни, богатой на радостные события.
Комментарии
Ага,а кто за бесплатно работать не хочет, тот пусть идет в коммерсы !!! Правильно. По отношению к учителям, врачам и старикам судят об обществе. А общество у нас деградирует всё больше и больше. Спасибо Путину за новый праздник
Директоров школ и учителей, занимавшихся добровольно-принудительно в фальсификации выборов, под суд. Опорочили высокое звание учителя за подачи от ЕР.
14:21- гость - кто за бесплатно работать не хочет...
В нашей стране, чтобы мало получать - нужно много учиться...