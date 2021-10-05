Подозреваемый в жестоком убийстве трёх девушек под Оренбургом признался в содеянном

Подозреваемый в жестоком убийстве трёх девушек в городке Гай Оренбургской области дал признательные показания. 30-летний Александр Лазарев рассказал обо всём во время допроса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обвинение Лазареву ещё не предъявили. Он признал свою вину во время допроса. В присутствии адвоката мужчина рассказал обстоятельства произошедшего.

Допрос проводили следственные органы. Судебное заседание по делу Лазарева назначено на 09:30 по московскому времени. Оно пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, 30 сентября пожарные нашли обожжённые тела двух девушек в съёмной квартире. Тело третьей жертвы с ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома.

Убитым было 17, 18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии, чтобы учиться, а жили на съёмной квартире.

Преступник изнасиловал девушек, зарезал их кухонным ножом, а затем попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.