Подтянуть "люфты": в Барнауле пройдёт антикризисный семинар Александра Фридмана 

В кризисной ситуации крайне важны скорость и точность выполнения задач. Но во многих компаниях эти характеристики – не самая сильная сторона: системы управления не настроены и обладают большими "люфтами". В более благоприятное время это увеличивает издержки и уменьшает прибыль, но в кризисной ситуации может привести к катастрофе.
Обо всём этом подробнее расскажет Александр Фридман на авторском семинаре "Кризис: как подтянуть "люфты" и повысить точность управления", который пройдёт в Барнауле 28 октября 2021 года.
В программе мероприятия:
Первое лицо во время кризиса: естественные ошибки, их последствия для компании и сотрудников; правильная модель поведения; как и о чём информировать сотрудников; ключевые векторы фокусировки внимания.
Где взять деньги во время кризиса: действительно ли проблема в нехватке денег; стоит ли "рубить косты" и если да, то как это сделать правильно; можно ли уменьшать зарплату сотрудникам, как это обставить, на какую ответную реакцию рассчитывать и как обеспечить нужную.
Сотрудники компании и возможные сценарии поведения во время кризиса: стоит ли рассчитывать на сплочение перед лицом опасности; почему в кризис может упасть производительность; какие "инструменты" будут полезны для обеспечения выполнения нужных задач.
Материализация "Чёрного ящика": к чему приводит интуитивная сборка; как выглядит ваша система корпоративного управления; типичные ошибки и их причины; на что обратить внимание во время кризиса.
Корпоративная стратегия: нужна ли стратегия в кризис; типичные ошибки в применении; почему стратегия "не работает"; правильные подходы к разработке и управлению выполнением в кризис.
Бизнес-окружение компании и "Чёрные лебеди": как уменьшить уровень неопределённости; выявление и оценка новых "цепочек влияния" на рынке; понимание смены критериев формирования спроса.
Организационная структура: типичные ошибки в формировании и правильные подходы к настройке в кризисной ситуации.
Как не "задушить птичку": регламенты и бизнес-процессы; типичные ошибки в использовании и правильные подходы, позволяющие оптимизировать управление сотрудниками в кризисной ситуации.
Результат, или "типа результат": как сделать так, чтобы сотрудники "работали хорошо"; типичные ошибки руководителей в управлении подчинёнными и правильные акценты управления в кризисной ситуации.
Прослушав программу семинара, вы получите:
- методы аудита реальных и потенциальных проблем;
- оценку внешних и внутренних рисков вашей компании;
- технологии разработки и реализации комплексных антикризисных мер.
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Комментарии
а почему комментарии не закрыты?
Опять учителя потянулись бизнес доить.
Похлеще чем государство, а ведь никто не жалуется.
Очередной лапшевешатель...... Сколько их уже татуированных было, толку от них НУЛЬ.
6.10.2021 11:09
гiсть
Когда в Барнаул с тренингом приезжала Ирина Хакамада — яблоку было негде упасть, а билетов за неделю не достать
Хакамада приезжала несколько раз. Знакомой, которая не умеет пользоваться компом, я билет покупал на одно мероприятие, в следующий раз она уже пошла - сказала, что не интересно, лучше ее книгу почитать. Странно - я думал, она фанатичный последователь
На дурака не нужен нож...
Может про смазку расскажет чтоб механизм не скрипел.В какое отверстие накапывать и на кого капать )