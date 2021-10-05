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Вышел первый трейлер сериала на основе "Игры престолов"

, ИА "Амител"
Премьера будет весной 2022 года
Фото: скриншот с YouTube-канала 'HBO Max'

Фото: скриншот с YouTube-канала "HBO Max"

Телеканал HBO выпустил первый трейлер сериала "Дом Дракона". Он станет приквелом "Игре престолов", известному проекту студии.

События "Дома Драконов" происходят за 200 лет до описанных в оригинальном шоу. Основой для сюжета станет роман Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Приквел расскажет о династии Таргариенов на пике её правления в Вестеросе. В центре сюжета гражданская война между членами властвующего дома.

Премьера сериала состоится весной 2022 года на HBO, однако точная дата пока не известна. Всего запланировано 10 эпизодов. Сериал станет одним из шести спин-оффов "Игры престолов".

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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