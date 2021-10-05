Глава Минфина Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию

Глава Минфина России Антон Силуанов находится на самоизоляции. Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр участвует в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год в дистанционном формате.

Матвиенко пожелала Силуанову скорейшего выздоровления, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее на вынужденной самоизоляции оказался президент России Владимир Путин. С 14 сентября глава государства работал удалённо, поскольку контактировал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосовал дистанционно.

Позднее глава государства рассказал, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.

29 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел на работу с самоизоляции.