Потерять всё в любой момент. Как гонка за сверхприбылью загоняет в сети финансовых пирамид

В первой половине 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид – в полтора раза больше, чем в прошлом году. На самом деле их количество ещё больше. Современные мошенники ловко маскируются под инвестиционные компании, кредитные кооперативы (КПК) и прочие финансовые организации. И доверчивые граждане, вдохновившись обещанными сверхдоходами, теряют последние накопления или попадают в кабальные кредиты. Как отличить мошенников, что делать, если вложил свои деньги в пирамиду и можно ли заработать на криптовалюте, рассказал amic.ru управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

Обещают много денег? Проверь лицензию

– Банк России недавно стал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. Речь в том числе и о финансовых пирамидах. Но ведь такие организации сами себя пирамидами вряд ли называют. Как вы их выявляете?

– Многие такие компании имеют оболочку легального бизнеса. Маскируются, например, под КПК (кредитный кооператив), инвестиционные компании. Позиционируют свои структуры как финансовые, хотя на самом деле таковыми не являются. У Банка России есть специальная система мониторинга. Она позволяет выявлять организации с признаками нелегальной деятельности, в том числе в интернете. Дополнительную помощь оказывают и граждане, которые информируют Банк России о своих подозрениях в отношении тех или иных компаний. Всю имеющуюся информацию Банк России передаёт уполномоченным органам, в том числе правоохранительным. Окончательное решение о признании компании финансовой пирамидой принимает суд. И если он пришёл к выводу, что компания является финансовой пирамидой, то её организаторов ждёт уголовное наказание. Но – обязательно должны быть заявления от потерпевших.

– И каковы признаки финансовых пирамид?

– Компания публично обещает высокую доходность, которая значительно превышает рыночный уровень. В СМИ, сети Интернет и социальных сетях проводится массированная реклама. Компания работает на принципах сетевого маркетинга, когда доход участников формируется за счёт денег вновь привлекаемых людей. Ну и один из основных признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке – это отсутствие лицензии регулятора, либо отсутствие компании в реестрах легальных финансовых организаций.

И Банк России, и Федеральная антимонопольная служба отслеживают такие случаи. Закон о рекламе предусматривает, что рассказывать о своих финансовых услугах могут только лица, имеющие соответствующие лицензии, включённые в государственные реестры Банка России. В противном случае УФАС признает рекламу ненадлежащей. В КоАП прописаны штрафы за рекламу финансовых пирамид для компаний до 1 миллиона рублей.

– Сколько сейчас в списке Банка России финансовых пирамид и в целом компаний с признаками нелегальной деятельности?

– В перечень организаций с признаками нелегальной деятельности входит уже почти 2,7 тыс. компаний, в том числе и финансовые пирамиды.

Сбор денег открыт – стройтесь в очередь

– Мы говорим, что финансовые пирамиды – это боль и зло для граждан, они обманывают, лишают денег. Но в интернете очень много отзывов от людей, которые не отрицают, что вступили в компанию, похожую на финансовую пирамиду, и утверждают, что при этом очень хорошо зарабатывают...

– Всегда в плюсе остаются только организаторы пирамиды. Любая финансовая пирамида растёт потому, что приходят новые участники и приносят свои деньги. Пока это продолжается, люди получают какие-то доходы. Организаторам это необходимо, чтобы граждане приводили ещё клиентов. Но когда поток людей замедляется, то выплаты приостанавливаются, а затем "проект" сворачивается. Обычно участники привлекают друзей, родственников, а это означает, что даже минимальный доход, полученный в пирамиде, скорее всего, обернётся потерей друзей и испорченными отношениями с близкими. К сожалению, это плата каждого, кто вступил в пирамиду и привёл туда других людей.

– Получается, что если вышел из пирамиды до того, как "поток новых клиентов замедлился", то можешь не только сохранить свои деньги, но и заработать? То есть всё именно так, как и обещают организаторы?

– Современные пирамиды действуют быстро и напористо. Редко, когда они работают год и дольше. Обычно организаторы собирают деньги с граждан, а затем скрываются, иногда даже не выплачивая уже начисленных доходов, поэтому если вы решили вложить деньги в некую компанию, понимая, что, скорее всего, это финансовая пирамида, то будьте готовы потерять всё в любой момент. От этого никто не застрахован.

– Неужели организаторов нельзя найти и наказать?

– Не всё так просто. Ситуация осложняется тем, что территориальных преград для пирамид нет. Особенно для тех, которые работают в интернете. Как юридическое лицо пирамида может быть зарегистрирована в одном регионе России, а собирать деньги – в любом другом. Например, компания "Финико" из Казани привлекала деньги почти во всех регионах страны. И в такой ситуации найти организаторов быстро не получается.

– Что делать человеку, который решил подзаработать, думал, что вложил деньги в какую-то инвестиционную компанию, но понял, что попал в пирамиду?

– Как только человек понял, что отдал свои деньги мошенникам, нужно начинать активно действовать. Для начала – направить письменное заявление в организацию и потребовать возврата средств. Подготовьте документы и сведения, которые у вас есть: договор, выписки, чеки, скриншоты переписки. В общем, всё, что подтверждает факт передачи денег представителям пирамиды. Эти документы нужно приложить к заявлению в полицию и прокуратуру. Обязательно подавайте иск в суд. Причём эффективнее будет коллективный иск. Для этого найдите других пострадавших.

– То есть у людей есть шанс вернуть свои деньги?

– В ситуации с финансовыми пирамидами гарантировать возврат вложений невозможно. Компании часто не имеют имущества, зарегистрированы на подставных лиц или за рубежом. В договорах с клиентами организаторы указывают, что никакой ответственности они не несут. Всё это делает разбирательство очень сложным процессом. Но если компанию всё же признают пирамидой, то она попадёт в реестр Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. В таком случае есть вероятность получить компенсацию, но она небольшая. Максимально это 35 тысяч рублей. И только в том случае, если у вас на руках имеется оригинал документа с внесённой в пирамиду суммой.

Криптовалюта – надежда на чудо

– Сейчас на слуху криптовалюта и всё, что с ней связано. В интернете полно объявлений с предложениями инвестировать в криптовалюту и обещаниями хороших заработков...

– Мошенники часто используют криптовалюты как ширму для своих схем. И действуют иногда весьма изощрённо. Например, уговорив жертву инвестировать в криптовалюту, просят установить на телефон или компьютер программу удалённого доступа. Она необходима якобы для обучения и вывода денег. На самом деле мошенники получают доступ к вашему онлайн-банкингу, электронному кошельку и другим конфиденциальным данным и ресурсам.

– Но ведь есть и официальные данные, которые говорят, что криптовалюта действительно может быть выгодна для инвестиций.

– Но это и большие риски. Государство не имеет к выпуску криптовалют никакого отношения. Опасность частных криптовалют, за счёт которых те же пирамиды обещают повышенный доход, в том, что они ничем не обеспечены. А лица, которые этим занимаются, не несут никаких обязательств перед потребителями. Поэтому для инвесторов такие активы являются высокорисковыми. У криптовалют сильная волатильность. То есть если сегодня вы получили большой доход от своих вложений, то завтра можете лишиться и дохода, и части вложений. Вкладывая в криптовалюту, человек должен понимать, что её приобретение может привести к потере всех средств. И никто такие инвестиции не застрахует.

– А какие вы посоветуете легальные возможности для инвестиций, чтобы был хороший доход и не было рисков?

– Прежде всего, нужно запомнить: инвестиции – это всегда риски. Чем выше доходность, тем больше риски. Если вы это осознаёте и имеете свободные деньги, то можно попробовать инвестировать в ценные бумаги на бирже. Для выхода на биржу нужен посредник – брокер или управляющая компания. У них должны быть соответствующие лицензии. Информацию об этом можно уточнить на сайте Банка России.

Вообще, законных вариантов для накоплений и инвестиций великое множество. Это не только ценные бумаги, но и недвижимость, индивидуальные инвестиционные счета и многое другое. Но в любом случае, перед тем как подписывать договор, нужно внимательно изучить каждый продукт и услугу, которые вам предлагают. Проверить легальность организации вы можете на сайте Банка России или на портале финансовой культуры fincult.info. Есть мобильное приложение "ЦБ онлайн", где также легко провести подобную проверку. Кроме того, приложение полезно и тем, что через него можно задать вопрос реальному специалисту Банка России и получить ответ.