Джигурда в октагоне избил депутата Милонова и вызвал на бой Иосифа Пригожина

Эпатажный артист Никита Джигурда в октагоне встретился со скандально известным российским депутатом Виталием Милоновым. Джигурда одержал победу и уже подобрал себе нового соперника.

В разговоре с журналистами "Комсомольской правды" артист заявил, что мог нокаутировать Милонова ещё в первом раунде, но решил потянуть время ради шоу. Джигурда посоветовал не слушать "инсайдеров" и дождаться боя, для того чтобы увидеть всё своими глазами.

Артист выразил "респект" Милонову за то, что тот не испугался выйти с ним на бой, в отличие от журналиста Владимира Соловьёва и адвоката Жорина, которые также могли подраться с Джигурдой, но отказались.

Бой с Милоновым может стать для Джигурды не последним в его бойцовской карьере. Артист уже определился со следующим соперником и обратился к нему через журналистов.

Джигурда вызвал на поединок именитого российского продюсера Иосифа Пригожина, который, по словам артиста, когда то называл его сумасшедшим и бездарным.

"Йося, ты русский еврей, родившийся в Дагестане. Ты должен отвечать за свои слова. Вызвал такими словами Сергея Шнурова, тогда отвечай за базар. Не ссы. Я нокаутирую тебя, но обещаю, что у тебя будет просветление после нокаута и ты поймешь, кто такой Никита Джигурда. Не только народный артист Чеченской Республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, но и славянин", – обратился к Пригожину Джигурда.

Пока Пригожин никак не реагировал на высказывания артиста.

Отметим, что бой Джигурды с Милоновым проходил по правилам бокса, но бойцы находились в октагоне и бились в перчатках, которые используют бойцы MMA.