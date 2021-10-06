В ФНС объяснили изменение сумм в налоговых квитанциях жителей Алтайского края

Около 1,2 млн налоговых уведомлений отправили налогоплательщикам Алтайского края. Как рассказала представитель регионального УФНС Татьяна Малютина, в этом году налог на недвижимость начисляли на основе кадастровой стоимости жилья, из-за чего суммы в квитанциях могут серьёзно отличаться от предыдущих лет.

"У большинства людей эта сумма будет другой, здесь не надо пугаться. Для кого-то это будет приятным сюрпризом, потому что сумма значительно уменьшится, у кого-то, наоборот, она увеличится", – цитируют её слова "Вести Алтай".

Несмотря на то, что в этом году уведомления приходят позже, сроки уплаты налога не изменились: заплатить за недвижимость, землю и транспорт нужно будет до 1 декабря.