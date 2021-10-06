В ФНС объяснили изменение сумм в налоговых квитанциях жителей Алтайского края

Около 1,2 млн налоговых уведомлений отправили налогоплательщикам Алтайского края. Как рассказала представитель регионального УФНС Татьяна Малютина, в этом году налог на недвижимость начисляли на основе кадастровой стоимости жилья, из-за чего суммы в квитанциях могут серьёзно отличаться от предыдущих лет.
"У большинства людей эта сумма будет другой, здесь не надо пугаться. Для кого-то это будет приятным сюрпризом, потому что сумма значительно уменьшится, у кого-то, наоборот, она увеличится", – цитируют её слова "Вести Алтай".
Несмотря на то, что в этом году уведомления приходят позже, сроки уплаты налога не изменились: заплатить за недвижимость, землю и транспорт нужно будет до 1 декабря.
Комментарии
у кого уменьшился? У меня вырос в два раза!
у кого надо уменьшилось
Вырос в 4 раза налог у меня .По верхней шкале проголосовали наши депутаты .
должно уменьшиться на новое небольшое жильё, а увеличиться на старое
Нет наших депутатов.
У меня уменьшился и 2 последних года я писал письма чтоб по кадастровой считали, все пересчитывали в сторону уменьшения и возвращали уплаченное. Но так будет не всегда и в будущем думаю будет больше.
Наши))))))
У меня тоже уменьшился, в 4 раза, но с каждым годом он будет увеличиваться, там сейчас коэф идет 0.2, а в следующем году 0.4 будет. При этом те у кого для недвижимости не была рассчитана инвентаризационная стоимость (новостройки) последние годы вообще не платили налоги, для них да увеличился, было то 0 рублей.
Удастся найти "приятно удивленных" интересно?
мое удивление реально не приятно.. маты нельзя писать?
6.10.2021 08:44
- гость -
не ной, найдутся, не переживай
Нищебродский край с максимальными коэффициентами по имущественным и земельным налогам, выкачивание денег с населения по максимуму, это реальная действительность. Депутаты АКЗС не работают для граждан, предложение по снижению ставки с 0,3% до 0,1% как в Новосибирске были нашими депутатами отклонены.
Согласен полностью (09.33)
Им себе то не хватает,а тут мы. А как же ,увеличить и по полной, у них глаза на ниши з/п в 25 т. руб , точно маяк(красная тряпка для быка)
Тут такая публика собирается - одни заголовки читают) и сразу лезут комментировать типа они возмущены)
Я ДВА года писал заявление на пересчёт налога на имущество по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Мне пересчитывали и делали возврат части уплаченного налога. Я за два года таким образом обратно от государства более 20 тысяч рублей получил. Это стало возможно после решения Конституционного суда, который определил верный порядок начисления: инвентаризационная стоимость гораздо выше кадастровой, соответственно и налогов ты заплатишь больше. А теперь в квитанции на оплату сумма налога будет гораздо меньше.
Вы бы хоть матчасть покурили что-ли…
В прошом году налог на недвижимость у меня был более 6000 рублей.
У меня доли в трех квартирах, где-то половинка, где-то крошечная.
Налоговой базой считается полная кадастровая стоимость трех квартир, как будто я их полный владелец, и, как зажравшегося олигарха, нахлобучивают по максимальной ставке.
У жены так же. И пофиг что доля всего лишь 1/4 большой родительской квартиры. Налог от полной стоимости.
В прошлом году более 12000 р налога на недвижимость заплатили.
В этом году даже страшно новые цифры смотреть.
Сумма налога увеличилась. Был в налоговой, разъяснили, что расчет с этого года комбинированный, чтобы сбор налогов не снизился. На весь переходный период расчет идет от инвентаризационной стоимости за 2019г + небольшой довесок в размере около 400 руб. по новой кадастровой стоимости. И ежегодно будет увеличиваться за счет изменения коэффициентов.
Про расчет по кадастровой стоимости это все лапша на уши. Инвентаризационная стоимость рулит на ближайшие несколько лет и никакого снижения налогов не будет, только повышение. Послали смотреть законодательство, принятое нашими депутатами.
Я десять лет платил все налоги.
Из оставшихся денег я платил ипотеку, за которую банк заплатил налоги.
Управляющая компания обслуживающая мой дом платит за него налоги.
Поставщики ресурсов в мой дом, платят за него налоги.
Строители возводившие дом , заплатили за него налоги.
Производители стройматериалов, заплатили за мой дом налоги.
В итоге:
Я всю оставшуюся жизнь должен платить за свою квартиру налоги
прошлый год у меня на коммерческую недвижимость налог вырос в 4 раза
В прошом году налог на недвижимость у меня был более 6000 рублей.
У меня доли в трех квартирах, где-то половинка, где-то крошечная.
Налоговой базой считается полная кадастровая стоимость трех квартир, как будто я их полный владелец, и, как зажравшегося олигарха, нахлобучивают по максимальной ставке.
У жены так же. И пофиг что доля всего лишь 1/4 большой родительской квартиры. Налог от полной стоимости. Х Хоть раз обратились в налоговую? У меня тоже доли, и мне считают налог именно на долю в квартиру, никак ни на целую квартиру. Проверяю каждый раз формулу, по которой рассчитан налог. Формула представлена в личном кабинете под каждым видом недвижимости. Один раз лет 20 назад пришлось обращаться в ИФНС как раз поэтому поводу, был произведён расчёт на всю квартиру. Предоставила им свидетельство на собственность и все пересчитали
Каждый год говорят, что теперь то по кадастровой расчет будет и растет налог, в этом году более чем в два раза на недвижимость вырос.