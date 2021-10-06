Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета

При злоупотреблении семечки могут навредить иммунитету, заявила диетолог Наталья Сычева в беседе с радио Sputnik.

По её словам, всё зависит от вида семечек. Например, тыквенные очень полезны за счёт большого количества магния, который благоприятно действует на нервную систему, что особенно актуально при стрессе.

А вот куда более популярные среди россиян семена подсолнечника в большом количестве могут плохо сказаться на здоровье, если съесть их слишком много.

"Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека её и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот, – прим. ред.) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме", – констатировала специалист.

Ранее врач-эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что жареные семена подсолнуха становятся источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять их в сыром виде.