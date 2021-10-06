Владимир Путин заявил об "истерике и неразберихе" на энергорынках в Европе

Президент России Владимир Путин назвал истерикой и неразберихой ситуацию на энергорынках Европы. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это связано со спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций.
"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающий отрасли", – сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Путин добавил, что энергопереход должен быть плавным, и у России есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок, заверил он.
Комментарии
Видите, что в Европе происходит
Да нам плевать что там в европах происходит. У нас цены растут на всё, а зарплаты нет! Вот на что бункерному дедушке смотреть надо.
Но цены-то у нас поднимаются без всяких истерик и неразберих:неуклонно и плавно.
Лучше б заявил о пересмотре итогов приватизации и возврате гос собственности с %%
09:51
гость
Что вы пересматривать собрались? За 30 лет от совкового добра мало что осталось.
Цены в Европе скаканули,сейчас и на российском рынке в гору полезут. Будет тоже что и металлом и пшеницей. Будут выравнивать по "европейским стандартам"
Цены в Европе скаканули
При зарплате в 2500 евро подорожание картошки совершенно не ощутимо. А вот при зарплате в 17000 рублей...
Им даже при их зарплате, то что там сейчас происходит не нравится. Электроэнергия, газ, поднялись в разы. Чего то там не досмотрели. В Англии по 10 часов в очереди на АЗС стоят из-за того что цивилизованным европейцам впадлу на бензовозах работать. А цивилизованным русским сейчас впадлу на стройках работать и ситуация с Англией может повториться и у нас
09:25
Россия не Северная Корея, чтобы не зависеть от остального мира. Да и КНДР уже на себе все прелести мировой экономики ощущает.
А насчёт местной дороговизны и зарплат, так это вопрос иного порядка. Люди, живущие в соседних регионах, живут гораздо богаче, и работа там есть, и оплачивается она выше. Недавно на Амике был рассказ, что педагоги увольняются и едут в Кемерово на приличную зарплату.
Просто Алтайский край - на последнем месте по доходам во всем СФО. Вот и денег у вас нет. В Красе есть, в Новосибирске и Кемерово есть, даже в Абакане есть какие то копейки, а в Барнауле нет. Вопросы Томенке задайте - почему?
Зато у наших компаний длительный коллективный оргазм.
А вот нация, чьим достояние продолжают называть чужой бизнес, горя хапнет конечно.
Но нельзя чтоб всем хорошо было
задавать вопросы временному жителю бесполезно, вчера был в красноярске,сегодня в барнауле, завтра чемодан- вокзал- ....лишь проблемы останутся в крае навсегда
10:03 - гость - За 30 лет от совкового добра мало что осталось.
Вы хоть раз на бывших советских предприятиях сегодня бывали? Все тоже самое добро, что и раньше. На всем советском и работают, что капитальные сооружения, что оборудование. Вам лишь бы прокукарекать что-то против...
Как пример, упала труба ТЭц, когда она была построена? Еще при Сталине, а энергетическое оборудование на ТЭЦ, что поменялось с того времени? Тоже самое и с машиностроением...
Постоянно читаю западные СМИ.
Но об этом узнал только тут и впервые.
Есть проблемы в Англии из-за того, что польские водители массово оттуда уехали после брексита.
Но и всё!
6.10.2021 10:40
- гость -
Половины совковых заводов в Барнауле уже не существует, типа Бамза. Другая половина загибается, типа моторного.
Все бывшие советские предприятия были искусственно разорены и скуплены за копейки иностранцами.
10:48
И газ на рынке не 1200 евро за тысячу кубов?
И на заправках в Англии разрешают заправляться более, чем на 30 фунтов за раз?
И драк на заправках из-за очередей нет?
Ты какие то очень западные СМИ читаешь - например Львивские новости)
Все бывшие советские предприятия были искусственно разорены
Кем?
10:54
В Англии есть проблемы. Но исключительно из-за логистики и из-за Брексита.
"Рынки" - это биржи, где трейдеры надули спекулятивные пузыри на опционах и фьючерсах. Там постоянно одни банкротятся, другие делают миллиарды.
К реальным рынкам это никакого отношения не имеет.
Отопление домов в Англии, между прочим, в городах от электричества, в деревнях топят брикетами.
например Львивские новости)
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А что ты имеешь против львовского кагала?
Альфа-банк с авеном и фридманом - это львовский кагал.
И это любимый банк нашего всего кривоногих-кабаева.
11:12 Альфа - это прежде всего банк Семьи, это Чубайс, либеральное крыло финэк блока (Кудрин, Силуанов, Набиуллина). Кроме того, Альфа финансировала навальнэра.
11:10
Кругом сплошные пузыри)
Вот только после Брэкзита у Англии проблемы во всех сферах экономики появились.
Насчёт отопления - топятся они газом и мазутом, кто-то возможно и брикетами из опилок. Возможно даже кто то отапливается и электричеством, хотя оно капец какое дорогое - порядка четверти фунта за киловатт. А бочку с запасом мазута для отопления, установленную во дворе дома я видел своими глазами.
зато у нас тихая гавань и нам все завидуют. слава Единой России и лично Государю
Вообще не удивлюсь, что о том, что газ был 300 долларов, а стал 1200, в западных СМИ не пишут. Поэтому их и читать интересней. А в наших зомбоящиках понапишут что газ в Европе с 300 до 1200 подскочил, а это ведь не так. Это как то по другому
Кривозадые анальнята уже сами себя запутали
А правда что в Англии от недостаточного теплоснабжения каждый год гибнут 10-20 тысяч пожилых людей?Это официальная статистика?
Мне вот только интересно, почему у нас-то цены на всё растут галопом?
А куда уехали польские водители всей своей массой?Клубнику дома собирать(тоже сидячая работа)?Так ведь не сезон...
Кем были разорены заводы в России?Младореформаторы "реформировали".Во главе с чубайсом, кириенко и тд.Которые сейчас на башлевых госпостах.А не на родине нашего с дудём страха...
Клубнику дома собирать(тоже сидячая работа)?Так ведь не сезон...
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Ты удивишься, но сейчас у них идёт третий или четвёртый урожай клубники.
Так она тоже под санкциями, но возят контрабасом, все улицы ей завалены. Частники продают. Только на контрабасе польской клубникой сейчас наши бравые погранцы целые состояния делают.
6.10.2021 10:54
- гость -
И газ на рынке не 1200 евро за тысячу кубов?
Вчера уже перевалил за 1400 евро. И нефть уже почти 83 за баррель.
Даже Байден уже пожаловался на высокие цены на топливо ОПЕКу, но его вежливо послали.
Скоро и полячишки газ втридорогА будут закупать.
Привет, прибалтийский бегун)
Какая контрабанда польской клубники?)
Какие состояния на ней?)
Кому она нафиг нужна? Тут своей ягоды полно.
Ты иногда что то вменяемое лепишь, редко, но бывает. Но гораздо чаще ты бред несёшь. Про поляков, про хазарский каганат… такое заворачиваешь))) а про ЗОЖ здесь тоже ты исполняешь?
Кому она нафиг нужна? Тут своей ягоды полно.
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Ага, уже "отечественная" картошка по цене польских яблок.
Вчера уже перевалил за 1400 евро. И нефть уже почти 83 за баррель.
И чему вы радуйтесь? Думайте вам бункерный дедушка газ и бензин будет по ценам ниже мировых продавать?
12:31
Мы радуемся тому, что тот, кого ты называешь бункерным дедушкой, заставит раскошелиться всех живущих в Европе)
Нам лучше не станет, но и они горя хапнут)
Тому и радуемся)
12:19
ерню то не неси, картошку по 35 рублей за кило последний раз покупал. Оптом - четвертак. Какие яблоки, пускай даже говенные, будут стоить 30 рублей/кило?
Какие яблоки, пускай даже говенные, будут стоить 30 рублей/кило?
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Яблоки по акции в магазинах по 40 рублей. Вчера сам покупал. Достаточно на них взглянуть, чтобы сразу понять, что они - польские. Картошка по 39.90.
В Польше же их вообще бесплатно раздают. У них в этом году урожай такой, что хранилищ не хватает.
Вот и пусть там у себя в польше гонят самогонку из яблок-экологически чистый продукт.
6.10.2021 12:42
- гость -
Достаточно на них взглянуть, чтобы сразу понять, что они - польские.
Конечно, кроме Польши яблоки больше нигде не растут. Типа, как кокосы - только на Филиппинах.
6.10.2021 10:51
- гость -
Ну вот не надо чушь то пороть. Все советские предприятия, как и все остальные предприятия социалистического блока, выпускали не конкурентную и никому не нужную продукцию. Там нечего было разорять, они существовали вне рынка, по этому термин "разорение" к ним не применим. Эти предприятия сами по себе были искусственными. О каких иностранцах ты говоришь? Забыл что такое залоговые аукционы? Иди, поищи там иностранцев.
Калашникову расскажи
"...предприятия сами по себе были искусственными..." "...они существовали вне рынка..." "они выпускали никому не нужную продукцию..."
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Что за чушь?Уничтожали целые отрасли.Поэтому и экономика сейчас не развита.Ломать не строить.