Владимир Путин заявил об "истерике и неразберихе" на энергорынках в Европе

Президент России Владимир Путин назвал истерикой и неразберихой ситуацию на энергорынках Европы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это связано со спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций.

"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающий отрасли", – сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Путин добавил, что энергопереход должен быть плавным, и у России есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок, заверил он.