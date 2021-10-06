Жительница Алтайского края пожаловалась на смерть сестры из-за халатности врачей

Жительница Шелаболихи пожаловалась на смерть своей сестры в районной больнице, сообщает "Чёрный список Барнаул". Женщина рассказала, что врачи вовремя не пришли на помощь больной.

По её словам, сестра с восьми лет страдала от сахарного диабета. Ночью 26 сентября она попала в реанимацию с низким давлением. Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра, а сообщили о смерти родственникам через сутки.

"У меня нет слов, насколько халатно относятся медики к пациентам в Шелаболихинской ЦРБ. Мало того, что нет многих врачей, так и те, что есть, работают плохо. Получается, они не уследили за пациентом, пропустили укол инсулина? Она была моей опорой и поддержкой", – возмущается женщина.

В больнице отказались давать комментарий, ссылаясь на закон о защите персональных данных. В Минздраве Алтайского края сообщили, что проверяют информацию, пишет "Толк".