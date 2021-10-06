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Новости

Жительница Алтайского края пожаловалась на смерть сестры из-за халатности врачей

, ИА "Амител"
Умершая страдала от сахарного диабета
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жительница Шелаболихи пожаловалась на смерть своей сестры в районной больнице, сообщает "Чёрный список Барнаул". Женщина рассказала, что врачи вовремя не пришли на помощь больной.

По её словам, сестра с восьми лет страдала от сахарного диабета. Ночью 26 сентября она попала в реанимацию с низким давлением. Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра, а сообщили о смерти родственникам через сутки.

"У меня нет слов, насколько халатно относятся медики к пациентам в Шелаболихинской ЦРБ. Мало того, что нет многих врачей, так и те, что есть, работают плохо. Получается, они не уследили за пациентом, пропустили укол инсулина? Она была моей опорой и поддержкой", – возмущается женщина.

В больнице отказались давать комментарий, ссылаясь на закон о защите персональных данных. В Минздраве Алтайского края сообщили, что проверяют информацию, пишет "Толк".

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

6.10.2021 10:03
- гость -

Так инъекция инсулина, о пропуске которой говорится в статье, ещё сильнее снижает уровень глюкозы в крови.
При слишком низком уровне глюкозы в крови необходимо что-нибудь поесть, чтобы поднять её уровень, либо сделать инъекцию глюкозы

6.10.2021 10:08
- гость -

В ковидных госпиталях, говорят, тоже часть смертей из-за особенностей здоровья больных.
От ковида-то лечат.
Но когда человек в тяжелом состоянии поступает, пока разберутся, от чего ему плохо... если он сам объяснить не может...

6.10.2021 10:11
гость

Я тоже не понял, у нее сахарный диабет, это же значит высокий сахар? А она умерла из-за низкого сахара в крови. Опечатка в статье? Или?

6.10.2021 10:43
- гость -

Могу сразу сказать результат:
В результате проведённых минздравом проверок, в деятельности врачей халатности не выявлено.
Причиной смерти является храническое заболевание, в стадии обострения

6.10.2021 11:10
гость

А у нас всегда врачи не виновны. Нет ни одного случая, в котором бы обвинили врача.
Они всегда не прикосновенны и своими словами и действиями легко уходят от ответственности.

Всегда у них виноваты пациенты, роженицы, маленькие дети и тд. Они ни причем.
Человек умер в больнице-САм виноват, мы не причем. Ребенок мертвый родился-инфекция внутриутробная-мы ни при чем.
Ну а если старый человек, то конечно, сам виноват, от старости умер. не до 100 лет же жить.

Зато всегда жалуются, что мало зарабатывают, много работают и тд.

6.10.2021 11:28
- гость -

6.10.2021 10:11
гость

Если такой больной пропускает обед, то сахар в крови сильно падает и начинает трясти, может умереть. Диабетиков кормят по чуть чуть но часто.

6.10.2021 11:33
- гость -

Если это халатность, конечно, нет никакого оправдания.
Но работать, действительно, некому.
6 лет далеко не самого лёгкого ВУЗа, а потом сам ординатуру оплати 2 года! Чтобы потом вкалывать на 2 ставки, чтобы ноги не протянуть, если ещё повезёт, в нормальной больнице. Ещё и оглядываешься при любом движении - то судом, то картой небесной грозят. Любое призвание и человеколюбие и парится за полгода.

6.10.2021 11:45
Filin

а врачи тут каким боком, если это работа младшего медперсонала?

6.10.2021 12:07
- гость -

У меня родственницу, работающую старшей медсестрой, под новый год премии лишили из-за жалобы пациентки об украденном 1 (одном) носке ее ребенка.
Главврач говорит "я обязан отреагировать на жалобу", ну заодно и ФОТ сэкономил.
Есть пациенты-террористы, которым то душно, то сквозняк, то кипяточка принесите, то в соседней палате шумят. От них медики вешаются

6.10.2021 12:09
- гость -

Это я к тому что медики морально и физически изнасилованы от нехватки коллег, потребительского экстремизма больных, бюрократии - бумажки-бумажки-бумажки за каждую таблетку. Больше пишут чем непосредственно лечат.

6.10.2021 12:16
- гость -

Полностью согласна!

6.10.2021 12:31
Гость

Вообще в наше время своей смертью никто не умирает? Почему все ищут виновных, будь ты от болезни умер или при несчастном случае, правильно сейчас же сказали большинство людей сейчас слабые, аллергики, куча проблем, потом врачи виноваты

6.10.2021 12:38
- гость -

6.10.2021 12:31
Гость
Вообще в наше время своей смертью никто не умирает? Почему все ищут виновных...
------
Вы вдумайтесь в этот факт:
"...попала в реанимацию с низким давлением. Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра"

Это что значит? А то, что в реанимации(!) человека оставили без присмотра на ВОСЕМЬ часов. Это вопиющая халатность.

6.10.2021 12:47
- гость -

Конечно, это разные темы - халатность отдельных индивидумов и обесценивание профессии врача. Хотя одно из другого и получается.

6.10.2021 12:48
сто рублей

Они всегда не прикосновенны и своими словами и действиями легко уходят от ответственности.

Потому что когда дело доходит до реальных разборов полетов в большинстве случаев выясняются что вины медработников нет.
Но ты то моцк включать не приучено, тебе заголовок прочитать достаточно.

6.10.2021 12:53
сто рублей

Это что значит? А то, что в реанимации(!) человека оставили без присмотра на ВОСЕМЬ часов. Это вопиющая халатность

Вот ещё любителей заголовков подвезли

6.10.2021 12:55
- гость -

Разбираться надо, может в это время кого-то другого откачивали

6.10.2021 12:57
кот

Чет непохоже на реанимацию
Там монитор бы всех достал монотонным пищанием, причем как минимум на 2 сработки, ЧСС, сатурацию ну и ЧД возможно, и тревогу отключить можно только на 2 минуты
А вот то что их там нет я вполне поверю

6.10.2021 13:01
кот

Откуда сведения?
Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра
Чет нестыковки

6.10.2021 13:13
сто рублей

Чет нестыковки

А это и неважно. Врачей просто опять надо обосрать, а как там на самом деле никого не волнует

6.10.2021 13:31
- гость -

Короче, лечитесь по ютубу и некого будет винить. А когда привезут в никаком состоянии, то счастьем будет в больнице полежать.

6.10.2021 13:42
кот

А это и неважно. Врачей просто опять надо обосрать, а как там на самом деле никого не волнует
Они ж и так бесправные, их можно)))
За силовиков то 128 статью (клевета) или вообще 282 (экстримизм) могут впаять
а этих с учителями можно, их вон, очередь за забором стоит

6.10.2021 13:56
сто рублей

Ща особо одаренные набегут, врачишкам клятву Гиппопотама припомнят, а учителям выборы

6.10.2021 14:31
гость

в реанимации монитор - ха-ха, в районных больницах разруха, это вам не город, половины штата нет

6.10.2021 14:32
Гость

Родственники традиционно ищут виноватых, не разбираясь, что произошло. Главное, быстро крикнуть "врачи-сволочи", а то что низкий сахар из-за забытого укола инсулина бред бредский пофиг. А господа журналисты амитела не собираясь даже на минимальном уровне разобраться скорее строчат горячую новость - тоже вообщем привычно.

6.10.2021 14:33
сто рублей

А как они лицензирование проходят?

6.10.2021 15:15
- гость -

Можете говорить всё, что угодно.
Я просто недавно лежал в нашей "главной" больнице.
И такой шок пережил, от всего происходящего там.
И оборудование и врачи, да и тараканы. Жесть в общем.
И представлять, что творится в районных больницах просто страшно.
Не дай бог, туда попасть.
Возможно лучше сразу в морг

6.10.2021 15:24
- гость -

А какая у нас "главная"? Чтобы избежать оной

6.10.2021 17:11
гiсть

Родственники традиционно ищут виноватых, не разбираясь, что произошло. Главное, быстро крикнуть "врачи-сволочи"
---
назовите другую причину, почему 7,5 часов человек был мертв и никто этого не заметил.
а также то, что родственникам сообщили только через сутки, это тоже стандартная ситуация?

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