Жительница Алтайского края пожаловалась на смерть сестры из-за халатности врачей

Жительница Шелаболихи пожаловалась на смерть своей сестры в районной больнице, сообщает "Чёрный список Барнаул". Женщина рассказала, что врачи вовремя не пришли на помощь больной.
По её словам, сестра с восьми лет страдала от сахарного диабета. Ночью 26 сентября она попала в реанимацию с низким давлением. Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра, а сообщили о смерти родственникам через сутки.
"У меня нет слов, насколько халатно относятся медики к пациентам в Шелаболихинской ЦРБ. Мало того, что нет многих врачей, так и те, что есть, работают плохо. Получается, они не уследили за пациентом, пропустили укол инсулина? Она была моей опорой и поддержкой", – возмущается женщина.
В больнице отказались давать комментарий, ссылаясь на закон о защите персональных данных. В Минздраве Алтайского края сообщили, что проверяют информацию, пишет "Толк".
Комментарии
Так инъекция инсулина, о пропуске которой говорится в статье, ещё сильнее снижает уровень глюкозы в крови.
При слишком низком уровне глюкозы в крови необходимо что-нибудь поесть, чтобы поднять её уровень, либо сделать инъекцию глюкозы
В ковидных госпиталях, говорят, тоже часть смертей из-за особенностей здоровья больных.
От ковида-то лечат.
Но когда человек в тяжелом состоянии поступает, пока разберутся, от чего ему плохо... если он сам объяснить не может...
Я тоже не понял, у нее сахарный диабет, это же значит высокий сахар? А она умерла из-за низкого сахара в крови. Опечатка в статье? Или?
Могу сразу сказать результат:
В результате проведённых минздравом проверок, в деятельности врачей халатности не выявлено.
Причиной смерти является храническое заболевание, в стадии обострения
А у нас всегда врачи не виновны. Нет ни одного случая, в котором бы обвинили врача.
Они всегда не прикосновенны и своими словами и действиями легко уходят от ответственности.
Всегда у них виноваты пациенты, роженицы, маленькие дети и тд. Они ни причем.
Человек умер в больнице-САм виноват, мы не причем. Ребенок мертвый родился-инфекция внутриутробная-мы ни при чем.
Ну а если старый человек, то конечно, сам виноват, от старости умер. не до 100 лет же жить.
Зато всегда жалуются, что мало зарабатывают, много работают и тд.
6.10.2021 10:11
гость
Если такой больной пропускает обед, то сахар в крови сильно падает и начинает трясти, может умереть. Диабетиков кормят по чуть чуть но часто.
Если это халатность, конечно, нет никакого оправдания.
Но работать, действительно, некому.
6 лет далеко не самого лёгкого ВУЗа, а потом сам ординатуру оплати 2 года! Чтобы потом вкалывать на 2 ставки, чтобы ноги не протянуть, если ещё повезёт, в нормальной больнице. Ещё и оглядываешься при любом движении - то судом, то картой небесной грозят. Любое призвание и человеколюбие и парится за полгода.
а врачи тут каким боком, если это работа младшего медперсонала?
У меня родственницу, работающую старшей медсестрой, под новый год премии лишили из-за жалобы пациентки об украденном 1 (одном) носке ее ребенка.
Главврач говорит "я обязан отреагировать на жалобу", ну заодно и ФОТ сэкономил.
Есть пациенты-террористы, которым то душно, то сквозняк, то кипяточка принесите, то в соседней палате шумят. От них медики вешаются
Это я к тому что медики морально и физически изнасилованы от нехватки коллег, потребительского экстремизма больных, бюрократии - бумажки-бумажки-бумажки за каждую таблетку. Больше пишут чем непосредственно лечат.
Полностью согласна!
Вообще в наше время своей смертью никто не умирает? Почему все ищут виновных, будь ты от болезни умер или при несчастном случае, правильно сейчас же сказали большинство людей сейчас слабые, аллергики, куча проблем, потом врачи виноваты
6.10.2021 12:31
Гость
Вообще в наше время своей смертью никто не умирает? Почему все ищут виновных...
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Вы вдумайтесь в этот факт:
"...попала в реанимацию с низким давлением. Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра"
Это что значит? А то, что в реанимации(!) человека оставили без присмотра на ВОСЕМЬ часов. Это вопиющая халатность.
Конечно, это разные темы - халатность отдельных индивидумов и обесценивание профессии врача. Хотя одно из другого и получается.
Они всегда не прикосновенны и своими словами и действиями легко уходят от ответственности.
Потому что когда дело доходит до реальных разборов полетов в большинстве случаев выясняются что вины медработников нет.
Но ты то моцк включать не приучено, тебе заголовок прочитать достаточно.
Это что значит? А то, что в реанимации(!) человека оставили без присмотра на ВОСЕМЬ часов. Это вопиющая халатность
Вот ещё любителей заголовков подвезли
Разбираться надо, может в это время кого-то другого откачивали
Чет непохоже на реанимацию
Там монитор бы всех достал монотонным пищанием, причем как минимум на 2 сработки, ЧСС, сатурацию ну и ЧД возможно, и тревогу отключить можно только на 2 минуты
А вот то что их там нет я вполне поверю
Откуда сведения?
Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра
Чет нестыковки
Чет нестыковки
А это и неважно. Врачей просто опять надо обосрать, а как там на самом деле никого не волнует
Короче, лечитесь по ютубу и некого будет винить. А когда привезут в никаком состоянии, то счастьем будет в больнице полежать.
А это и неважно. Врачей просто опять надо обосрать, а как там на самом деле никого не волнует
Они ж и так бесправные, их можно)))
За силовиков то 128 статью (клевета) или вообще 282 (экстримизм) могут впаять
а этих с учителями можно, их вон, очередь за забором стоит
Ща особо одаренные набегут, врачишкам клятву Гиппопотама припомнят, а учителям выборы
в реанимации монитор - ха-ха, в районных больницах разруха, это вам не город, половины штата нет
Родственники традиционно ищут виноватых, не разбираясь, что произошло. Главное, быстро крикнуть "врачи-сволочи", а то что низкий сахар из-за забытого укола инсулина бред бредский пофиг. А господа журналисты амитела не собираясь даже на минимальном уровне разобраться скорее строчат горячую новость - тоже вообщем привычно.
А как они лицензирование проходят?
Можете говорить всё, что угодно.
Я просто недавно лежал в нашей "главной" больнице.
И такой шок пережил, от всего происходящего там.
И оборудование и врачи, да и тараканы. Жесть в общем.
И представлять, что творится в районных больницах просто страшно.
Не дай бог, туда попасть.
Возможно лучше сразу в морг
А какая у нас "главная"? Чтобы избежать оной
Родственники традиционно ищут виноватых, не разбираясь, что произошло. Главное, быстро крикнуть "врачи-сволочи"
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назовите другую причину, почему 7,5 часов человек был мертв и никто этого не заметил.
а также то, что родственникам сообщили только через сутки, это тоже стандартная ситуация?