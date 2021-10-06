На Алтае женщина пойдёт под суд за ложный донос об изнасиловании

В Алтайском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"В августе 2021 года в одном из сёл Кулундинского района обвиняемая добровольно вступила в половую связь с местным жителем, после чего обратилась в дежурную часть отдела полиции с сообщением о совершении в отношении неё преступления", – рассказали в ведомстве.

Сельчанку предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но та заверила полицейских, что говорит правду. Позднее женщина всё же призналась, что состава преступления не было, а мужчину она оговорила.

Уголовное дело передали в суд.