Несколько самолётов не смогли приземлиться в Барнауле из-за тумана

Несколько самолётов не смогли приземлиться в Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом amic.ru сообщили представители барнаульского аэропорта.

Из-за тумана три рейса не долетели до Барнаула и приземлились на запасном аэродроме в Толмачёво: № 651 из Москвы от "Уральских авиалиний", № 2601 S-7 из Москвы и № 623 ЮВТ АЭРО из Казани.

Рейс № 47 авиакомпании "СиЛА", который должен был вылететь из Томска, отложил взлёт.

В данный момент в небе находится борт авиакомпании Nordwind, который летит в Барнаул из Санкт-Петербурга. Представители барнаульского аэропорта надеются, что к его прилёту погодные условия наладятся.