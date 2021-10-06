Несколько самолётов не смогли приземлиться в Барнауле из-за тумана

Несколько самолётов не смогли приземлиться в Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом amic.ru сообщили представители барнаульского аэропорта.
Из-за тумана три рейса не долетели до Барнаула и приземлились на запасном аэродроме в Толмачёво: № 651 из Москвы от "Уральских авиалиний", № 2601 S-7 из Москвы и № 623 ЮВТ АЭРО из Казани.
Рейс № 47 авиакомпании "СиЛА", который должен был вылететь из Томска, отложил взлёт.
В данный момент в небе находится борт авиакомпании Nordwind, который летит в Барнаул из Санкт-Петербурга. Представители барнаульского аэропорта надеются, что к его прилёту погодные условия наладятся.
Комментарии
пришельцев бы что ли нарисовали в этом тумане, как в фильме "Прибытие"
Прекрасно вылетели с Победой! Позже на полчаса, но прилетели раньше в Мск.Молодцы пилоты. Впервые летели Победой, приятное впечатление