Ведущая передачи "Мужское / Женское" Барановская снова приехала отдыхать на Алтай

Известная российская телеведущая Юлия Барановская вернулась на Алтай, чтобы отдохнуть. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
В социальных сетях ведущая передачи "Мужское / Женское" выложила несколько постов, посвящённых своей поездке. Компанию на отдыхе Барановской составили её друзья.
Отметим, что телеведущая уже не в первый раз приезжает на отдых в Республику Алтай. Ранее Барановская уже была на Алтае, когда границы России закрылись из-за коронавируса. Тогда она посетила Телецкое озеро и Артыбаш.
В 2020 году на Алтае заметили целую плеяду российских артистов, среди которых Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин и Павел Деревянко.
Комментарии
Заметьте, в республику Алтай. Неужели наши красоты — Чарыша, Курьи, Солонешного —неинтересны?..
6.10.2021 11:20
Лесопатологи бьют в набат
могет быть е ей там жених?)
А детей с кем оставила?
2 Лесопатологи бьют в набат тише тише! Пусть хоть горный чарыш в чистоте и относительном спокойствии сохранится
Которая из них на фото?
6.10.2021 15:50
- гость - вторая справа на 1ой фотке