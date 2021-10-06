Ведущая передачи "Мужское / Женское" Барановская снова приехала отдыхать на Алтай

Известная российская телеведущая Юлия Барановская вернулась на Алтай, чтобы отдохнуть. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В социальных сетях ведущая передачи "Мужское / Женское" выложила несколько постов, посвящённых своей поездке. Компанию на отдыхе Барановской составили её друзья.

Отметим, что телеведущая уже не в первый раз приезжает на отдых в Республику Алтай. Ранее Барановская уже была на Алтае, когда границы России закрылись из-за коронавируса. Тогда она посетила Телецкое озеро и Артыбаш.

В 2020 году на Алтае заметили целую плеяду российских артистов, среди которых Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин и Павел Деревянко.