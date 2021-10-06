Член Совфеда предложил голодающим пенсионерам идти на работу или просить деньги у детей

Зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что пенсионерам, которым не хватает денег на еду, нужно выходить на работу. Слова чиновника передаёт портал News.ru.

Рязанский признал, что пенсия в России действительно маленькая. Помимо еды, пенсионерам необходимо покупать лекарства и платить за коммуналку.

Причиной, по которой пожилые люди испытывают серьёзную нехватку средств, по словам чиновника, являются маленькие зарплаты, не позволяющие россиянам заработать себе достойную пенсию.

Для того чтобы улучшить материальное положение, Рязанский предложил пенсионерам найти себе подработку, а тем, у кого есть дети, – обратиться за помощью к ним.

"У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то – родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего", – отметил Рязанский.