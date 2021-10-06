Член Совфеда предложил голодающим пенсионерам идти на работу или просить деньги у детей

Зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что пенсионерам, которым не хватает денег на еду, нужно выходить на работу. Слова чиновника передаёт портал News.ru.
Рязанский признал, что пенсия в России действительно маленькая. Помимо еды, пенсионерам необходимо покупать лекарства и платить за коммуналку.
Причиной, по которой пожилые люди испытывают серьёзную нехватку средств, по словам чиновника, являются маленькие зарплаты, не позволяющие россиянам заработать себе достойную пенсию.
Для того чтобы улучшить материальное положение, Рязанский предложил пенсионерам найти себе подработку, а тем, у кого есть дети, – обратиться за помощью к ним.
"У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то – родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего", – отметил Рязанский.
Комментарии
Интересно, это нехватка ума или излишняя наглость, позволяющая говорить что хочешь?
В 2016 году один из инициаторов ограничения права пожилых людей на медицинскую помощь.
В 2017 году предложил запретить самозанятым гражданам России выезд из страны.
13 марта 2018 года Рязанский заверил россиян в отсутствии у органов верховной власти и у президента В. В. Путина планов повысить пенсионный возраст. Он подчеркнул, что «в соответствии со Стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года», а «экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна». Эти слова прозвучали за пять дней до президентских выборов, по итогам которых Путин сохранил пост за собой. Когда спустя всего три месяца, 14 июня, появился законопроект о повышении пенсионного возраста.
Негодяй едросовский...
плевок в лицо пенсионеров. отвратительно и подло.
в крае у пенсионеров самые маленькие пенсии, большей частью - минималки. Рассуждать о нищете пенсионеров и поучать их ещё - верх цинизма. Пенсионеры заработали пенсию, выплачивая государству налоги, а то что им насчитали маленькие пенсии - они не виноваты. Отделение Пенсионного фонда в крае всё делает, чтобы пенсионеров вогнать в нищету. Нужно пенсионерам края обращаться в Москву с требованием пересчитать пенсии всех алтайских пенсионеров
пенсионная минималка -9 тысяч, хоть ложись и помирай, её может быть и хватило бы если бы не коммуналка, соцзащита выплачивает копейки в виде субсидий за коммуналку
Редкостный упырь. Им что, дали команду не стесняться уже ничего?
Ну а что Навального посадили, росгвардейцев митинги разгонять набрали, теперь можно и совсем пенсии отменить.
пенсионеры в крае уже даже не выживают, не то что живут
надеяться на детей? да дети сами еле выживают с семьями
Да чтоб его родители и дети жили на одну пенсию
урод с низкой социальной ответственностью - посадить его самого на 9, 5 тыс на месяц и пусть живёт радуется жизни
Это говорит "зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России"?!!Ему бы с такими речами устроиться на подработку батюшкой в церкви.
Как он после такого остается еще в кресле, вышибить с лишением статуса и пусть живет на 13 тыс!!! Одни маты и проклятия!
истинный "слуга народа". БРАВО!
Ну, выборы прошли, теперь можно жечь и мочить. Чего стесняться то?! Стерпят.
гость
"Интересно, это нехватка ума или излишняя наглость, позволяющая говорить что хочешь?"
Он даже и не понимает, в чём он "провинился". Чиновники, те что в Совфеде жизни российской не знают, у них пенсии не такие как у нас
И что вы предлагаете,господин Абориген?Какие у вас предложения,реляции?Только без экстремизму.
Посмотрите его трудовой путь - тяжелее ручки в руках ничего не держал.
в этом вся наша правящая партия, те молча строят политику на уничтожение пенсионеров, а этот озвучил, сели в кресла, теперь 5 лет можно беззаботно жить, учителя. врачи виноваты, что эта власть установила такие зарплаты, что пенсии потом едва хватает на нищую жизнь?! Зато мы за 2млрд в космос полетели кино снимать
Власть капиталистов другого ничего предложить не может.
Чем лучше тот же Медведев, когда говорил учителям: "Если не хватает денег, идите в бизнес".
То космическое кино должно окупиться.А два миллиарда, о которых вы написали-это видимо цена планового полёта.
13 марта 2018 года Рязанский заверил россиян в отсутствии у органов верховной власти и у президента В. В. Путина планов повысить пенсионный возраст. Он подчеркнул, что «в соответствии со Стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года», а «экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна»[11]. Эти слова прозвучали за пять дней до президентских выборов, по итогам которых Путин сохранил пост за собой. Когда спустя всего три месяца, 14 июня, появился законопроект о повышении пенсионного возраста, Рязанский сказал, что Совфед поддержит предложенную правительством реформу[12], которую оценил как «своевременную». 2 октября возглавляемый им социальный комитет рекомендовал Совфеду одобрить реформу[
И как эту с*ку по другому назвать. Молчал бы лучше и не доводил народ до греха
6.10.2021 12:41
- гость -
И что вы предлагаете,господин Абориген?Какие у вас предложения,реляции?Только без экстремизму.
У аборигена только одно, Лёшик придёт, порядок наведёт.
Когда вы моете руки, думаете ли вы о микробах, которые погибают от мыла. Для многих кто наверху, народ такие же микробы.
А потом ищут причины холокоста
Ну хоть один честно сказал, что думает.
Понятно , что не приятно.
Но все понимают, что именно так они и думают о людишках
Члены они такие.
доколе?
В президенты его нужно.
Тогда всё встанет на свои места.
А то людям в уши льют одно, а происходит все совсем по другому. Отсюда когнетивный диссонанст.
А так, вы все нищеброды и тля, сразу пазл окружающего мира складывается
Всегда неприятно общаться с неудачниками, особенно когда они чего-то от тебя ждут.
У мужчины вон какая карьера, а вы нищеброды только денег простите. Он сам всего таланту благодаря трудолюбию и таланту
Мой новый "любимый политик"
У него пенсия 400 тыс, да месячный "заработок" 1 миллион. И это только официально.
А сколько на откатах имеет, да в офшоры переводит...
А чем недовольны пенсионеры? Молодец чиновник, так и надо пенсионерам отвечать и ставить их на место! Голосовали за Путина и "Единую Россию" вот и жуйте с солью!
Пенсионеры же глотку рвут, что власть хорошая, Путин обо всех заботится, а все козни строит нам Америка!
Ну так и не войте, что пенсия маленькая и жить не на что!
сытый голодного не разумеет, лучше б жевали, чем говорили
Кинули подачку в 10 000 рублей пенсионерам, они обрадовались и побежали голосовать за едросов! Так слушайте и радуйтесь!
То космическое кино должно окупиться.
В чей карман?
.10.2021 14:39
- гость -
А чем недовольны пенсионеры? Молодец чиновник, так и надо пенсионерам отвечать и ставить их на место! Голосовали за Путина и "Единую Россию" вот и жуйте с солью!
Пенсионеры же глотку рвут, что власть хорошая, Путин обо всех заботится, а все козни строит нам Америка!
Ну так и не войте, что пенсия маленькая и жить не на что!
А кто Вам сказал, что пенсионеры голосовали за едросов и путина?
все мои знакомые пенсионеры головали за коммунистов, когда у них зарплата была нормальная и пенсию они заработали в тех деньгах
очередная статья ни о чем, кто может и без него подрабатывает, кому могут дети помогают, а остальным итак ясно, что им тяжело
типичный член