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ЕР окажет поддержку учителям в рамках народной программы в Госдуме

, ИА "Амител"
Партия намерена улучшить условия труда педагогов, поднять зарплату и снизить бюрократическую нагрузку

Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей стало одной из приоритетных задач "Единой России" в восьмом созыве Госдумы.  Как сообщает сайт ER.ru, основой работы будет народная программа, с которой партия шла на выборы. 

Так, депутат Госдумы Алёна Аршинова отметила, что необходимо улучшать условия труда педагогов, сокращать бюрократическую нагрузку и совершенствовать систему оплаты их труда. В модернизации нуждается и школьная инфраструктура, техническая оснащённость учебного процесса. Всё это позволит повысить статус педагога в целом.

"Нам предстоит уже совсем скоро рассматривать в новой Государственной Думе проект федерального бюджета на следующие три года, в рамках которого мы будем отстаивать эти приоритеты", – сказала Алёна Аршинова, отметив, что для "Единой России" вопросы сферы образования всегда будут приоритетными.

В числе приоритетов работы "Единой России" – реализация пятилетней программы капремонта школ, которая будет запущена со следующего года. Партия составила реестр российских общеобразовательных учреждений, которые вошли в программу. В результате около 20-25 миллиардов рублей ежегодно будут направлять на ремонт порядка семи тысяч учебных заведений. 

"Этот объём финансирования мы будем увеличивать. При этом задача будет решаться комплексно, в том числе с оснащением школ необходимым и современным оборудованием и мебелью, обновлением в целом среды обучения. А обучающиеся, их родители, учителя примут участие в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений", – рассказала Алёна Аршинова.

Наряду с ремонтом существующих зданий учебных заведений продолжается масштабное строительство новых школ, они оснащаются современным оборудованием. 

"За последние пять лет построено 1623 школьных объекта на 690 тысяч мест. К начавшемуся учебному году открыто более сотни новых школ. А к 2025 году, в соответствии с поручением президента, будет построено ещё 1300 новых школ на более чем 1 млн мест с суммарным финансированием около 750 млрд рублей", – отметила депутат Госдумы.

Также в народную программу "Единой России" вошла задача по снижению бюрократической нагрузки на учителей, в том числе за счёт полной цифровизации школьной отчётности. В частности, для подготовки педагогов к работе с ИТ-технологиями и платформами надо разработать курсы повышения квалификации, отмечала ранее одна из лидеров пятёрки "Единой России", руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева

"Цифровые программы повышения квалификации должны быть доступны и бесплатны для учителей. Необходимо разработать механизмы цифрового сопровождения педагога – ресурсы, порталы, с помощью которых педагоги смогут получать оперативные консультации, методическую помощь. Нужна в целом современная единая система повышения квалификации педагогов", – отметила Алёна Аршинова.

Одной из ключевых задач партии является обеспечение непрерывного роста заработной платы педагогов. 

"Система оплаты труда учителей должна стать прозрачной, понятной самим учителям. Напомню, с прошлого года 810 тысяч учителей стали получать ежемесячные выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, а с этого – и педагоги среднего профессионального образования за счёт средств федерального бюджета", – сказала депутат. 

Депутат "Единой России" в Алтайском краевом Заксобрании Сергей Писарев, координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае, добавил, что партия регулярно поддерживает школы. Сам Писарев учредил именную стипендию для учителей и учеников одной из школ края.

"Мы постоянно взаимодействуем с правительством края по вопросу повышения заработной платы педагогов. Сегодня это одна из самых острых проблем. Зарплата учителей должна быть достойной, радует, что постепенное повышение заложено в стратегию развития края на будущие годы. Я убеждён, что нужно делать всё возможное, чтобы остановить отток профессионалов из региона и создавать для них в крае самые комфортные условия", – отметил Сергей Писарев

Также в рамках партпроекта "Новая школа" идёт постоянный контроль за тем, чтобы региональные власти не отменяли свои выплаты. Кроме того, "Единая Россия" добилась законодательных гарантий компенсации учителям за проведение государственной итоговой аттестации всех форм.

Решения требует и вопрос привлечения учителей в сельскую местность, где им обеспечивают не только возможности для профессиональной реализации, но и комфортные бытовые условия, материальную поддержку. Так, по предложению Владимира Путина с 2020 года реализуется программа "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в сёла и малые города. Участникам программы выделяют миллион рублей подъёмных средств, а в регионах Дальневосточного федерального округа – до двух миллионов рублей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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