"Возьмёшь тысячу – должен десять": разбор частых заблуждений о современных микрозаймах

В России растёт сумма займов, которые население берёт в микрофинансовых организациях, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В июле 2021 года средний размер такого микрозайма увеличился на 1% и достиг 8,56 тысячи рублей. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рынок микрокредитования физлиц в России вернулся на доковидный уровень и продолжает расти.

В Алтайском крае на май 2021 года средняя сумма составила 7,4 тысячи рублей. Это один из самых маленьких показателей среди регионов России. Чаще всего это "заём до зарплаты", когда, например, выплату задержали или деньги понадобились срочно.

При этом многие граждане всё ещё опасаются брать небольшие суммы в МФО, так как уверены, что возвращать придётся намного больше. Микрофинансирование часто ассоциируется с огромными процентами, угрозами коллекторов и выселением из квартиры. Но на самом деле всё это в прошлом.

Так, жительнице Барнаула Елене Борисовой (имя изменено) срочно понадобились деньги: пять тысяч рублей на десять дней. Она получила их не выходя из дома – прямо на карту – и вернула ровно ту же сумму, так как обратилась в организацию, которая выдаёт первый заём без процентов.

"Сначала я проверила компанию на предмет присутствия её в реестре Центробанка. Далее на сайте я внимательнее изучила информацию, никаких букв мелким шрифтом о комиссиях или других платежах не нашла. Заявку одобрили быстро, выслали электронные документы, которые так же были без лишних цифр. Всё ещё немного волнуясь, я отправила SMS-подтверждение. Деньги поступили на карту за 10 минут", – рассказала Борисова.

Елена закрыла заём сразу, как получила пособие.

"Процентов, и правда, не начислили. Следующие займы предлагали уже с процентами, но больше в них не было необходимости", – добавила Борисова.

Закон на вашей стороне

С 2016 года деятельность МФО строго регулируется специальным законом. Организации обязаны регистрироваться в реестре Центробанка, выполнять требования к финансовой устойчивости и соблюдать права потребителей. Из-за жёсткого контроля надзорных органов недобросовестные МФО были вынуждены уйти с рынка. Поэтому, обращаясь в МФО сегодня, вы можете быть уверены, что ваши права будут защищены.

"За последние годы мы инициировали множество мер, благодаря которым рынок МФО стал гораздо более клиентоориентированным. Так, например, законом установлены предельные ставки по займам и другие ограничения – то есть МФО ни при каких обстоятельствах не возьмёт с вас "космические" проценты. Получать займы можно быстро и комфортно, в том числе онлайн, не боясь "подводных камней", – сказал директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

Тем не менее за МФО всё ещё тянется шлейф мифов: у многих граждан они всё ещё ассоциируются с огромными процентами, угрозами коллекторов и выселением из квартиры. Мы рассмотрели самые распространённые заблуждения об МФО и разобрались, стоит ли им доверять.

"МФО – полулегальные кредиторы, на которых нет управы"

Микрофинансовые организации – небольшой, но важный элемент финансовой системы страны. Все их действия регулируются законом: Банк России тщательно следит, чтобы МФО соблюдали права потребителей. Проверить легальность МФО можно в реестре на сайте Центрального банка. Если компании нет в реестре – это нелегалы и связываться с ними не надо.

Кстати, в поиске "Яндекса" сайты легальных МФО помечены синей галочкой, данные поисковик как раз берёт у ЦБ.

"МФО выдают деньги под огромные проценты. Взял 100 рублей – через неделю должен 100 тысяч, и никакой закон не поможет"

Даже если вы оформляете заём с процентами, вы должны помнить, что максимально возможный процент под потребительский заём ограничен 1% в день. Если брать небольшую сумму на короткий срок – это совсем немного. Более того, 365% за год не набежит. Закон прямо устанавливает предельную задолженность в 1,5 суммы займа. Причём это подразумевает любые платежи (неустойку, штрафы, пени). То есть взяв 1 января, например, тысячу рублей, 31 декабря вы должны будете отдать максимум 2500 (1000 рублей долга и 1500 переплаты), а не 4650 рублей.

Более высокий, по сравнению с банковским кредитом, процент связан с высоким риском, который несут микрофинансовые организации. Ведь они выдают займы быстро, без справок о доходах, не строго оценивая кредитную историю.

"МФО – это займы "до зарплаты". Основная аудитория таких организаций – люди, с трудом сводящие концы с концами"

Доля таких клиентов в микрофинансовых организациях не более 22%. К микрокредитам прибегают по разным причинам. Например, до 25% всех займов – это займы для малого и среднего предпринимательства, в том числе с господдержкой, по ставкам от 4% годовых.

"Возьмёшь деньги в МФО, а потом придётся прятаться от опасных коллекторов"

Передача долга кому-то, кроме профессионального кредитора (банка, МФО) или коллектора, запрещена законом. МФО передают коллекторам лишь малую часть просроченной задолженности – самые тяжёлые случаи. Деятельность коллекторов тоже регулируется законом, который, например, запрещает угрожать расправой, а уж тем более применять физическую силу к заёмщику.

После принятия Федерального закона № 230, регулирующего работу коллекторов, количество жалоб, связанных с взысканием задолженности, только за 2020 год снизилось почти в два раза.

"Взаимодействие с должниками должно быть цивилизованным. В законе прописано, каким критериям должны соответствовать взыскатели и способы взаимодействия с должником – например, нельзя звонить по ночам или угрожать жизни и здоровью. Кроме того, для взаимодействия с членами семьи, соседями, родственниками должника и другими людьми, кредиторам или коллекторам придётся получить их согласие. Все эти меры способствуют наведению порядка в вопросах взыскания просроченной задолженности", – прокомментировал Илья Кочетков.

"МФО приносят вред, люди скатываются в долговые ямы. Лучше запретить такие организации"

В отдалённых городах и территориях, где мало или вообще нет банков, гражданам и малому бизнесу сложнее получить доступ к заёмным деньгам — им на помощь приходят именно МФО. Кроме того, часто клиентами МФО становятся люди, которым сложно получить кредит в банке, – например, нет справки о доходах, поручителей, не устроила кредитная история, нет залога и так далее.

МФО также гораздо оперативнее выдают деньги, чем банк, – это важно для тех, кому деньги нужны здесь и сейчас. Услуги МФО незаменимы для малого бизнеса, когда нужно срочно оплатить товар или внести арендный платёж.

"Запрет МФО не устранит потребность людей и малого бизнеса в доступе к микрозаймам. Без таких услуг свободную нишу тут же займут нелегалы. Для них законы не писаны, и всё, чего люди так боятся, вступая в отношения с МФО, станет реальностью. Подавляющее большинство этих страшных историй на самом деле связано именно с "чёрными кредиторами". Отличить одних от других поможет сайт Банка России. Есть в реестре – значит, можно обращаться", – объяснил Илья Кочетков.

Правила работы с МФО

Несмотря на то, что получить заём в МФО очень просто, перед тем как брать деньги в долг, нужно подумать, как вы будете их отдавать. Долг не исчезнет сам собой и нужно заранее спланировать его возврат в установленные договором сроки. Такой подход позволит вам избежать закредитованности, сохранить хорошую кредитную историю.

В Банке России советуют соблюдать простые правила при работе с МФО: