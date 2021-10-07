Приходи и веселись. ТРЦ "Арена" подарит гостям бесплатный вход в развлекательные зоны

ТРЦ "Арена" отметит свой седьмой день рождения 17 октября 2021 года. В этот день посетителям подарят бесплатный доступ к развлечениям, расположенным на территории торгового центра.

Гости ТРЦ смогут бесплатно посетить такие игровые зоны, как боулинг, бильярд, гироскутеры, игровые автоматы, автогородок, "Лазер-парк", "Детская империя", "Кошки-мышки", "Джунгли", "Зеркальный лабиринт", кино 5D и сеанс в "Киномире". Отметим, что количество посетителей одной игровой зоны в час ограничено.

Чтобы получить билет в развлекательную зону, гостям нужно обменять чек номиналом от тысячи рублей из любого отдела ТРЦ "Арена" у промоутера. Промостойка работает с 10:00 до 20:00 с 2 по 16 октября и с 10:00 до 13:00 17 октября. Всего в "Арене" подготовили больше тысячи бесплатных билетов.

Кроме того, в день рождения "Арены" будет работать фотограф. Праздничная фотозона уже установлена на первом этаже и ждёт всех желающих. Также в этот день гости центра смогут снять ролик на видеоспиннере.

Те посетители, которые также родились в октябре, могут получить персональное поздравление от ТРЦ "Арена". 17 счастливчиков выберут случайным образом среди тех, кто заполнит специальную открытку и опустит в ящик, установленный в центральном холле. Открытки принимают до 12:00 17 октября. Итоги подведут в этот же день в прямом эфире Instagram. Полные правила акции на сайте.