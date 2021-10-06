Страны ЕС собираются расследовать рекордное повышение цен на газ

Группа из пяти стран Евросоюза (Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция) собирается начать расследование, чтобы установить причины рекордного скачка цен на газ, сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Bloomberg.
"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", – сказано в заявлении.
Кроме того, страны призывают установить общие правила по использованию газа, чтобы остановить скачки цен.
Напомним, что цена на газ в Европе установила исторический рекорд. В ходе торгов стоимость одного кубометра топлива выросла до 1900 долларов.
Комментарии
А у нас будут расследования о рекордном росте цен на картошку, металлопрокат...
Итог расследования группы пяти:выявление симптома хищнического капитализма.Один у другого рвёт кусок побольше чтобы набить своё брюхо.
Есть надежда что члены группы придут к консенсусу,процесс повышения цен приостановится,произойдёт новое осмысление,начнётся перестройка и евросоюз развалится к чёртовой бабушке.
А что кто то думает что можно всю жизнь жить в долг, за счет тех кому долг запрещается сенаторами звезднополосатыми. Только европейцам можно так мозги промыь, чтобы они не понимали кто устанавливает цены на сырье в мире, кто триллионы бабла печатает.
С ЕЦБ спросить не желают зачем столько денег и почему у исландии долг 700% ввп -это можно ???
Сам Европарламент отказался от принятия решения по газу, отложив его до 25-го чего-то, кажись октября. Теперь они это расследуют. Идиотизм по-европейски.
6.10.2021 17:01
- гость -
А у нас будут расследования о рекордном росте цен на картошку,
А самому трудно дотумкать? Краснодарские края всё лето топило, юг Сибири начиная от Иркутской области с Дальним Востоком тоже. В Центральных районах РФ засухи. А Москвичи тоже хотят кушать.
А у нас будут расследования о рекордном росте цен на картошку - это и сейчас актуально. На рынке у барыг с машин торгующих 30 р. стоит, в магазине 18-20 р. Вот так разница.