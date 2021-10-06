Страны ЕС собираются расследовать рекордное повышение цен на газ

Группа из пяти стран Евросоюза (Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция) собирается начать расследование, чтобы установить причины рекордного скачка цен на газ, сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Bloomberg.

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", – сказано в заявлении.

Кроме того, страны призывают установить общие правила по использованию газа, чтобы остановить скачки цен.

Напомним, что цена на газ в Европе установила исторический рекорд. В ходе торгов стоимость одного кубометра топлива выросла до 1900 долларов.