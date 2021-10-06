Новый антирекорд по смертям от COVID-19 зарегистрировали в России

Новый антирекорд по смертям от коронавируса за сутки зарегистрировали в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки в стране скончалось 929 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 212 625.

Всего в стране лабораторно подтвердили 25 133 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Лидерство по приросту удерживает Москва (+3589), второе место занимает Санкт-Петербург (+2187), третье – Московская область (+1410). Общее число заражений выросло до 7 662 560 случаев.

Выздоровел ещё 19 841 человек. Всего за время пандемии из больниц выписали 6 799 900 пациентов.

Напомним, в Алтайском крае 6 октября также зарегистрировали антирекорд по суточной смертности среди больных COVID-19 – 29 человек. За сутки в регионе заразились 275 человек. Выздоровели при этом всего 24 пациента.