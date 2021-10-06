Следком проверит алтайскую больницу после поста о смерти пациентки по вине врачей

Алтайские следователи проводят проверку по поводу смерти пациентки в Шелаболихинской районной больнице, сообщает пресс-служба регионального Следкома. Поводом для проверки стал пост в соцсетях от сестры скончавшейся.

Напомним, жительница Шелаболихи пожаловалась на смерть своей сестры в районной больнице в сообществе "Чёрный список Барнаул". Женщина рассказала, что врачи вовремя не пришли на помощь больной.

По её словам, сестра с восьми лет страдала от сахарного диабета. Ночью 26 сентября она попала в реанимацию с низким давлением. Женщина умерла в 02:30 ночи из-за низкого сахара в крови. Однако врачи обнаружили её мертвой только в 10 утра, а сообщили о смерти родственникам через сутки.

В Минздраве Алтайского края также сообщили, что проверяют информацию.