Барнаульскую автошколу наказали за использование чужого товарного знака

Барнаульскую автошколу "БИП" оштрафовали на 100 тысяч рублей за использование существующего товарного знака. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Дело возбуждено по заявлению Центра высшего водительского мастерства (БЦВВМ). 10 лет на рынке аббревиатура использовалась для продвижения центра в соцсетях и СМИ, а автошкола "БИП" в 2019 году зарегистрировала товарный знак с таким же названием и изображением.

"Приобретение и применение ООО "БИП" в качестве товарного знака обозначения, ставшего известным за счёт другой фирмы, ограничило заявителя в правах на его регистрацию и могло вводить потребителей в заблуждение по смешению услуг двух автошкол, а также причинить убытки конкуренту", – рассказали в краевом УФАС.

За нарушение на автошколу "БИП" наложили штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, кампания теперь может лишиться своего товарного знака.