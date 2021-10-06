В России призвали ввести мораторий на судебное преследование врачей на время пандемии

Российская национальная медицинская палата (РНМП) призвала на время пандемии ввести в стране мораторий на судебное преследование медработников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи заражённым SARS-CoV-2 пациентам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных – это военная ситуация", – говорится в заявлении.

В Нацмедпалате считают, что данная мера пойдёт на пользу всему обществу и не даст препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечение людей.

При этом в пресс-службе организации отметили, что сейчас судебных дел, связанных с лечением коронавируса, незначительное количество, однако некоторые юрфирмы предлагают россиянам судиться с врачами с целью получения компенсации морального вреда.