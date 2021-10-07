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"Длинные" деньги. Алтайский край получит от правительства 9,3 млрд на льготных условиях

, ИА "Амител"
Средства пойдут на строительство промышленных объектов, а также на развитие туристической и медицинской инфраструктуры
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Правительство России 6 октября одобрило заявку Алтайского края на предоставление льготного бюджетного кредита на развитие инфраструктуры. Сумма кредита составит 9,274 млрд рублей, он будет предоставлен на 15 лет под 3% годовых. Информация была озвучена на заседании краевого правительства, прошедшего накануне. Деньги Алтайский край получит в течение следующих двух лет.

"Сегодня мы одобрили кредиты для 12 регионов на сумму порядка 123 млрд рублей. С учётом этих решений всего одобрены заявки для 42 регионов на общую сумму 328,2 млрд рублей. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест. Благодаря сегодняшним решениям в регионах будет построено 10 учреждений детской инфраструктуры (школы, сады, реабилитационный центр), а также оздоровительные учреждения. Инвестируемыми проектами будет обеспечен ввод нового жилья в объёме около 13 млн кв. м, а также создано более 130 тысяч рабочих мест", – цитирует вице-премьера Марата Хуснуллина сайт федерального кабмина.

Алтайскому краю одобрили заявку на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилья. Предполагается, что будет возведено 254 тысячи "квадратов". Также федеральные деньги пойдут на строительство промышленных объектов и развитие туристической и медицинской инфраструктуры. Так, в 2022-2023 годах планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Будут построены либо капитально отремонтированы автомобильные дороги, мосты, путепроводы через железнодорожные пути в Алтайском, Заринском, Солтонском районах, Белокурихе, Заринске и Барнауле, реконструированы сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в Барнауле, произведена модернизация одного из питающих энергетических центров в Смоленском районе. Всего планируется создать дополнительно 3700 рабочих мест.

Ранее губернатор Виктор Томенко отмечал, что регион намерен потратить федеральные деньги на реализацию инфраструктурных и инженерных проектов. "Просто на решение экологических задач или улучшение качества жизни эти средства, к сожалению, направлены быть не могут. Будем защищать свои проекты, постараемся весь объём лимита, который можно получить, защитить", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что если кто-то из субъектов не сумеет пройти конкурсный отбор, оставшиеся территории тогда вправе претендовать на дополнительные суммы. Алтайский край готов в таком случае подготовить резервный план и побороться за финансирование.

Всего инфраструктурные кредиты накануне одобрили для 12 субъектов РФ. В их числе – Москва (81,2 млрд), Алтайский край (9,3 млрд), Воронежская (8,4 млрд), Владимирская (5,4 млрд) области, Чувашия (3,7 млрд), Липецкая (3,6 млрд), Тульская (2,7 млрд), Амурская (2,6 млрд) области, Забайкальский (2,3 млрд), Камчатский (1,8 млрд) края, Тыва (1 млрд) и Калмыкия (0,4 млрд).

В настоящее время уже одобрены кредиты для 42 регионов из 85 на сумму 328,2 млрд рублей. Всего на эти цели правительство РФ выделило 500 млрд рублей. Треть инфраструктурных кредитов из бюджета получат пять регионов. Главным критерием распределения стала численность населения. Инфраструктурные кредиты – крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов. Президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию в апреле обозначил базовый принцип, которым необходимо руководствоваться при распределении денег: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. С этой точки зрения Алтайский край имеет один из лучших показателей в РФ: коммерческих кредитов нет, а займы из федерального бюджета составляют менее 2 млрд рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.10.2021 08:40
Гость

Вторые после Москвы. Это успех!

7.10.2021 08:44
- гость -

Когда государство превратили в коммерческую компашку, естественно надо собрать со всех налоги и потом их выдавать вассалам, лучше в кредит, а не за какую-то там лояльность. Не то чтобы не смешно, уже даже улыбаться в этом цирке не хочется...

7.10.2021 08:55
- гость -

Промышленные объекты которые пока не определены, но их 15 - это конечно шедевр!
Налаживается жизнь то!

7.10.2021 09:53
- гость -

Наши же деньги нам в кредит дают.

7.10.2021 09:56
Гость

Берем кредиты - значит собственных денег не хватает, если не хватает, то тогда с чего гасить кредит? Выход или эффективно использовать данный кредит, чтобы создать производство способное производить и получить налоги с производства или кредит утечет в песок и опять ничего не останется кроме обязанности гасить кредит. Как пример всплывают виноградники в которых исчезли баальшие кредиты. Казна пополняется в том числе и нашими налогами и послабления для граждан края пока не предвидится, а значит шкурку сдирать за различного рода "неудачи" в чьем то бизнесе будут сдирать и с нас

7.10.2021 09:57
- гость -

на строительство промышленных объектов

Назовите мне хоть одно промышленное, государственное предприятие которое бы без убытков работало. Даже "Газпром" в 2020 году получил 706,926 млрд рублей чистого убытка.

7.10.2021 10:05
- гость -

Когда придёт пора возвращать деньги. В крае уже будет новый губернатор с новой командой.
Которая все свалит на неэффективность предидущей.
Обязательства ложатся на край, а осваивать деньги будут конкретные люди.
И вряд-ли конечно в больницах сделают ремонты и смогут наладить какое-то хотя-бы бкзубыточное производство

7.10.2021 10:36
- гость -

08:44
А про налоговую систему государств а мире ты явно не слышал, да?)
Прикинь, так во всем мире делают)

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