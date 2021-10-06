Европейские компании сообщили о возможной остановке производств из-за цен на газ

Некоторые энергоёмкие предприятия Европы вынуждены сокращать производство на фоне исторического роста цен на газ. Как сообщает газета "Ведомости", крупнейший немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz сократил производство на 20% и предупредил о возможной полной остановке мощностей, а британская Energy Intensive Users Group сообщила, что крупнейшие производители стали, химпродуктов и удобрений уже останавливали производство в периоды "пикового спроса".

В сентябре американский производитель удобрений CF Industries уже закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок углекислого газа в стране, из-за роста цен на газ. Однако после правительство вмешалось, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию одного из заводов в течение ещё трёх недель.

Всего в Великобритании в этом году разорились в общей сложности 12 поставщиков энергии, которые обслуживают около 1,5 млн домохозяйств. Причём девять из них объявили о банкротстве за период с начала августа.

Напомним, цена газа на европейских хабах продолжает расти. В среду, 6 октября, она впервые преодолела отметку 1600 долларов, а после и 1900 долларов. Историческое подорожание связывают с низким уровнем заполненности хранилищ и безветренной погодой, из-за которой возникла проблема использования ветрогенерации. Кроме того, возникла и неопределённость со сроками и объёмами поставок по новому газопроводу "Северный поток – 2".