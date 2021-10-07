Пьяный водитель без прав перевернулся на Чуйском тракте

Дорожно-транспортное происшествия с участием легкового автомобиля произошло в Горном Алтае, есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 6 октября около 04:40 в Онгудайском районе. На 617-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт" 41-летний водитель Toyota Sprinter не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся.

35-летнюю пассажирку с полученными травмами доставили в районную больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские выяснили, что сельчанин сел за руль в нетрезвом виде, а водительских прав у него нет. В отношении автолюбителя завели дело об административном нарушении.

Ранее автомобиль такси попал под камнепад в Республике Алтай в районе Яломана. У легковушки разбилось стекло и появилась вмятина.