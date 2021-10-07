В мире впервые за 40 лет рекордно подорожала еда

Рост мировых цен на продукты питания стал рекордным за последние 40 лет, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных рост цен с 70-х годов", – сказал специалист в беседе с ura.ru.

Он добавил, что цены на различные товары связаны между собой: например, дорожает не только плодоовощная продукция и молоко, но и удобрения с кормами. Это, по его словам, запускает спираль роста цен, и они продолжат расти.

Тем не менее покупательная способность не безгранична, а потому когда-нибудь будет "нащупан" потолок движения цен, заключил Федяков.

Ранее сообщалось, что с начала года свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы. Болезнь среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны.