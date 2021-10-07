В мире впервые за 40 лет рекордно подорожала еда

Рост мировых цен на продукты питания стал рекордным за последние 40 лет, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
"За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных рост цен с 70-х годов", – сказал специалист в беседе с ura.ru.
Он добавил, что цены на различные товары связаны между собой: например, дорожает не только плодоовощная продукция и молоко, но и удобрения с кормами. Это, по его словам, запускает спираль роста цен, и они продолжат расти.
Тем не менее покупательная способность не безгранична, а потому когда-нибудь будет "нащупан" потолок движения цен, заключил Федяков.
Ранее сообщалось, что с начала года свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы. Болезнь среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны.
Комментарии
в России этим никого не удивишь
как же они от нас отстают
отсталые..
у нас каждый день
мы лидеры
это сейчас к чему? К тому что бы не возмущались росту цен или к тому что вот эта новость к стати.... нужно срочно еще поднять цены
Америка и Европа в долгах, а рассчитываемся за паразитов весь мир...
В Алтайском крае где средняя зарплата ниже чем в Габоне и Замбии, высокая комуналка и налоги, подорожание продуктов сильно ударит по населению.
напечатали тррррилионы пустых баксов под видом борьбы с ковидлой , теперь ловите прелести жизни...толи ещё будет...
09:56
- гость -
напечатали тррррилионы пустых баксов под видом борьбы с ковидлой , теперь ловите прелести жизни...толи ещё будет...
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В Африке может жираф пукнуть и это скажется на курсе рубля. А доллар как стоил доллар, так и стоит.
Законы капитализма в действии. И чем хотели удивить народ, большим процентом?
7.10.2021 09:59
- гость -
В Африке может жираф пукнуть и это скажется на курсе рубля.
Рубль с 2014 практически не меняется по отношению к доллару.
Самая устойчивая валюта. Небольшие сдвиги вниз-вверх не в счёт.
10:33
- гость -
убль с 2014 практически не меняется по отношению к доллару.
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Всё правильно, как был фантиком для внутреннего потребления, так и остался.
10:33
Региональная валюта - так правильно называть рубль. А фантики - это то что в твоём кармане от ирисок осталось.
09:59 - гость - "В Африке может жираф пукнуть и это скажется на курсе рубля."
То есть, механизм изменения курса рубля Вы так понимаете? А может Вам взять да разобраться почему он меняется? И будете очень удивительны когда узнаете, что не жираф в Африке, и не пиндосы в Америке на это влияют, а этот курс устанавливает сегодняшняя российская власть для ограбления своего народа. Если этого Вы не понимаете, это печально...а если понимаете, и пишете про жирафа, то кто Вы после этого? Пропагандист буржуев...
7.10.2021 10:35
- гость -
как был фантиком для внутреннего потребления, так и остался.
Ну не мы виноваты, что доллар в 1944 году был признан стандартом в мире.
7.10.2021 10:46 именно мы виноваты, что остановили курс на мировую революцию. Теперь еще пару веков ждать нового шанса.
в мире...гыгы.....нашараша это наблюдает каждый день )
А зачем нам вообще доллар???
У нас богатая на ресурсы страна! Мы всё можем производить САМИ!!! И при этом ещё у всех будут и рабочие места, нормальные рабочие места!! А не всякие там менеджеры , бьюти индустрия и прочая хрень!!!
Да , пусть не будет излишков в еде и одежде (хотя сейчас еда почти вся химическая), но зато все будут при деле и будут уверены в завтрашнем дне!!!! И цены каждый день не будут расти!!
7.10.2021 10:49
- гость -
именно мы виноваты, что остановили курс на мировую революцию.
Какая мировая революция? ))) Вам поспать нужно.
Надо поделиться с Европой и Америкой нашими политиками,чтобы цены у них рекордно росли каждый год,а не раз в 40 лет. А то такое потрясение для "загнивающей" западной публики,может психика не выдержать.А мы отдохнет 40 лет
За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%
В долларах. А в рублях наверное больше
Да у них там тоже все нормально с ценами, доллар 40 лет назад и сейчас сильно отличаются. Но доллар не падает резко, потому что благодаря хитрому устройству мировой финансовой системы падение доллара не выгодно никому в мире, даже нам
7.10.2021 11:37
гость
Если ты думаешь, что в США цены не растут, ты ошибаешься.
10 июня 2020
В США наблюдается исторический скачок цен на продовольствие, которые, скорее всего, так и останутся высокими
В целом, стоимость продовольственных продуктов, покупаемых для домашнего потребления, взлетела до максимума за последние 46 лет.