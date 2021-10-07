Вынужденная инновация. В Барнаульской поликлинике представили новый способ вызова врача

Барнаульская поликлиника № 14 предоставила пациентам новый способ вызова врача на дом. Теперь для этого достаточно отправить сообщение через WhatsApp.

"Написав сообщение в WhatsApp на номер 8-923-004-30-01 можно вызвать на дом терапевта, педиатра, неотложную помощь и ковидную бригаду. Также телефон доступен для того, чтобы открыть больничный по контакту с больным коронавирусом и оставить заявку на выписку льготных лекарственных препаратов", – написал на своей странице в Instagram главврач учреждения Дмитрий Денисов.

Он уточнил, что колл-центр поликлиники сейчас перегружен. За день во взрослое и детское отделения поступает несколько тысяч звонков, а операторы могут обработать только 2,5 тысячи обращений.

В заявке нужно обязательно указать ФИО, год рождения, адрес, этаж, наличие домофона, телефон, причину вызова врача – кратко описать симптомы.

Ранее работники одной из больниц Барнаула пожаловались на критический дефицит специалистов. На одного педиатра – три-четыре участка, рабочий день – более 10 часов при зарплате чуть выше 35 тысяч. Запись к ним расписана на неделю вперёд и даже в блок неотложной помощи не попасть день в день.