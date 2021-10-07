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Вынужденная инновация. В Барнаульской поликлинике представили новый способ вызова врача

, ИА "Амител"
Теперь пациенты могут обойтись без звонков
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаульская поликлиника № 14 предоставила пациентам новый способ вызова врача на дом. Теперь для этого достаточно отправить сообщение через WhatsApp. 

"Написав сообщение в WhatsApp на номер 8-923-004-30-01 можно вызвать на дом терапевта, педиатра, неотложную помощь и ковидную бригаду. Также телефон доступен для того, чтобы открыть больничный по контакту с больным коронавирусом и оставить заявку на выписку льготных лекарственных препаратов", – написал на своей странице в Instagram главврач учреждения Дмитрий Денисов.

Он уточнил, что колл-центр поликлиники сейчас перегружен. За день во взрослое и детское отделения поступает несколько тысяч звонков, а операторы могут обработать только 2,5 тысячи обращений. 

В заявке нужно обязательно указать ФИО, год рождения, адрес, этаж, наличие домофона, телефон, причину вызова врача – кратко описать симптомы.

Ранее работники одной из больниц Барнаула пожаловались на критический дефицит специалистов. На одного педиатра – три-четыре участка, рабочий день – более 10 часов при зарплате чуть выше 35 тысяч. Запись к ним расписана на неделю вперёд и даже в блок неотложной помощи не попасть день в день. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.10.2021 09:44
- гость -

Молодцы.Всё лучше чем через госуслуги где всё глючит.

7.10.2021 09:46
- гость -

уп-с... не дошло, тырнет кончился, а докажите

7.10.2021 09:46
- гость -

поступает несколько тысяч звонков, а операторы могут обработать только 2,5 тысячи обращений.

а кто вацап будет читать?

7.10.2021 09:50
- гость -

а кто вацап будет читать?
никто - в этом и смысл! пациент выговорился, а времени на него тратить не нужно!
А, когда станет совсем плохо, он все равно скорую вызовет)))

7.10.2021 09:51
Жоржик

Только он не придет, напишут - врачей нет, на вашем участке нет участкового, остальные перегружены, вы взрослый человек, и пофигу что у вас температура 39, иди сам в регистратуру, бери талон к дежурному врачу и отстаивай там очередь, когда-нибудь дождешься, если не подохнешь. Поликлиника № 14, октябрь 2020 г, проверено лично, правда без ватцапа, а звонками в регистратуру, не думаю что что-то сейчас изменилось.

7.10.2021 09:55
- гость -

Сказочник - главный врач. Не можешь дозвониться? Пиши на ватсап. В лучшем случае в ответ получишь радостный смайл для улучшения настроения. В общем, держитесь там и всего вам хорошего)

7.10.2021 10:03
ЯЧиТатель

Не могут нормального специалиста нанять, чтобы им call-центр на Asterisk настроил, и чат-ботов на популярные мессенджеры установил. Оптимизаторы....

7.10.2021 10:06
- гость -

7.10.2021 09:55
- гость -
Сказочник - главный врач. Не можешь дозвониться? Пиши на ватсап. В лучшем случае в ответ получишь радостный смайл для улучшения настроения. В общем, держитесь там и всего вам хорошего)

Ждём следующего этапа, писать в спортлото.)) А если серьёзно, с кадрами плохо, с лечением плохо и эти проблемы не решаемы, вот и придумывают разные прикольные штучки по внедрению новых технологий. Начальству нравиться, можно отрапортовать на верх, поставить галочку что находишься в тренде.

7.10.2021 10:26
- гость -

А главврач не уточнил с какого времени вацап стал сертифицированным ФСТЭК каналом связи для передачи персональных данных и врачебной тайны?

7.10.2021 11:00
- гость -

Не у всех дедулек-бабулек есть вацап.

7.10.2021 11:18
Вадим

На одного педиатра – три-четыре участка, рабочий день – более 10 часов при зарплате чуть выше 35 тысяч.
Ну и где эти уполномоченные по делам детей

7.10.2021 11:52
гость

Написав сообщение в WhatsApp на номер 8-923-004-30-01 можно вызвать на дом терапевта

Офигеть, какая хорошая новость. Прям неожиданно. На фоне последних косяков особенно приятно. Могут же, если захотят

7.10.2021 12:02
- гость -

Ага! Через колл-центр нельзя, напрямую через регистратуру нельзя, все перегружено, врачей нет. А вот через вацап сказочным образом - можно! Тьфу на вас, главный врач!

7.10.2021 12:23
- гость -

Ой. Да зотб постовых голубец отправляйте. Врачей все равно нет

7.10.2021 12:53
- гость -

отстаньте от голубей! прекратите болеть уже, врачей им подавай

7.10.2021 12:54
прикреплённый к 14 поликл

Когда уже этих смешных менеджеров-фантазёров из 14 поликлиники в цирк переведут работать?
Врачей набрать в штат видимо не судьба.
Неужели в минздраве региона до сих пор не поняли, что эти анекдотичные персонажи в руководстве 14 поликлиники делают Алтайский край посмешищем для всей России.

7.10.2021 14:28
Иванушка

А где вы наберете врачей. И что на заводе не клепают.
Врача учить надо в институте, ординатуре, на рабочем месте.
А потом еще и сбежит от такой нагрузки к частниками.

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